Horario y dónde ver gratis en TV la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina: Tenerife - Atlético y FC Barcelona - Levante Badalona

pero precisamente esto, generar superioridades por fuera,

es lo que le va a resultar.

Pues vamos a ver ese centro de Ana Valle, la baja, la bola, Claudia Pina,

ahí estaba la reacción de María Valenzuela, sigue con el esférico

Patrilli Jarro, Pina para Alexia,

Alexia que puede meter el centro al primer palo, atención a esa bola que

queda suelta, la sacaba bajo

la línea de gol Celia Barclays, la futbolista francesa que evitaba el

es que ninguna de sus compañeras se ha acercado

para darle apoyo y para darle salida.

En eso ha sido que el Barça ha llegado antes.

Vamos a ver ese mano a mano de Vapallo

Ahí estaba María Valenzuela atrapando la bola en ese uno contra uno

compañera el rival le da tiempo a correr

y a llegar a zona. Atención a ese golpeo, el primero del

Badalona Women que llega en

el minuto 35 de partido, ahí estaba probándose Paula Sánchez, la futbolista

sistema de juego, a esta idea de juego, y no es nada fácil para una jugadora

joven y que encima viene de fuera

Marta, nos vamos a marchar al descanso con este 0-0 en Badalona.

La recibe dentro del área Alexia Putellas.

Un Barça que está tratando de tejer

la jugada desde atrás para el golpeo finalmente de Patrick Guijarro.

lo ha hecho y ha participado en forma de goles, cosa que ella lo destacaba

hace poco

en una entrevista. Buen balón de Alexia para Eva Payo,

ahora atención a ese golpeo, otra vez María Valenzuela, el balón que le cae

a Vicky López que merodea dentro del área, el pase para Patry Dijarro, el

control orientado de Alexia Putellas,

volvió a aparecer otra vez la portela del Badrón a Women, felicitada por

parte de sus compañeras,

porque ha tenido una doble parada de mérito.

Está haciendo un auténtico

para un poco el ritmo y las intenciones del Barça

que en estos minutos iniciales de la segunda mitad pues la verdad que

estaban haciendo las cosas mejor que en la primera parte

Pues mira, parece ser que ya tiene la decisión tomada Alicia Espinoza tras la

revisión de Creta que no

ha habido nada, dice que ha sido, bueno pues, que no ha sido Manos,

de arena compasado en el Real Madrid, disfrutando de su experiencia

en territorio catalano.

Sí, Vanini no ha sido protagonista, casi no ha aparecido.

Mira, aquí vemos la repetición

a

ver ahora que la vemos en esta sí yo creo que no yo creo que no es yo creo

Ahí está la futbolista paraguaya de 27 años

que va a retar en esa zona Irene Paredes, intenta marchar, se consigue

meter ese centro,

el golpeo de cabeza de Izziar Pinillos que llegó desde el lateral cogiendo

portería un poco en diagonal, tiene que ir muy medido, ajustado

a cualquiera de los dos palos para sorprender a la portería.

Atención, ese balón queda suelto.

Solo para Lluelo aparecía también Alexia Pudeñas

pero María López. Valenzuela otra vez volvió a aparecer

bajo palos

Pues ahí está, Sonia Manjarín, esférico segundo palo

metía la mano a Jimma Fon, el golpeo al lateral de la portería, se echaba las

con total contundencia, como para señalar esa pena máxima.

Es quizá un poquito lo que hay que valorar,

¿no, Marta? Un poquito la intensidad de ese golpe.

Es difícil hablar desde aquí, es difícil sin verlo

la acción clara, sin ver la imagen clara, a ver qué ha decidido la

colegiada.

Ahí va, Alicia Espinosa

a contarnos su decisión, dice, obviamente no hay nada, así que todo va

Cuando el rival se te cierra, cuando el rival te impone ritmo y es agresivo

te cuesta, te cuesta abrir los partidos y es lo más complicado en un encuentro