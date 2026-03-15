Horario y dónde ver gratis en TV la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina: Tenerife - Atlético y FC Barcelona - Levante Badalona
- Indias y culés son favoritas, pero sufrieron más de lo esperado en la ida
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El martes 17 y el miércoles 18 de marzo de 2026 tienen lugar la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina. Atlético de Madrid y FC Barcelona son favoritos para reeditar la final del año pasado y Costa Adeje Tenerife y Levante Badalona buscarán la sorpresa, tras los buenos resultados logrados en la ida.
El FC Barcelona vuelve a ser el rival a batir y sus números asustan: ha ganado las seis últimas Ligas, cinco de las seis últimas Copas y tres de las últimas cinco Champions. El Atlético de Madrid ha levantado dos veces en su historia la Copa de la Reina y en cuatro ocasiones la Liga. Tenerife y Badalona sueñan con su primer título.
El Atlético se llevó su primer partido ante el Tenerife por 1-0, con gol de Gio mediada la segunda parte. El conjunto colchonero viajará a Tenerife con un mínima ventaja. El encuentro tuvo pocas ocasiones claras y estuvo marcado por el orden defensivo de ambos equipos, pero las rojiblancas encontraron el gol en el minuto 75 gracias a Gio Garbelini, que aprovechó una asistencia de Rosa Otermín para batir a Noelia Ramos.
El Levante Badalona consiguió un empate a cero increíble, gracias a la magnífica actuación de su cancerbera María López, frente al FC Barcelona. Un encuentro en el que dominó claramente el cuadro blaugrana, pero se encontró con un gran muro defensivo rival. Las azulgranas acumularon posesión y numerosas llegadas al área, con muchas ocasiones y algo de polémica por una mano que fue revisada durante tres minutos para decidir que no fue penalti.
pero precisamente esto, generar superioridades por fuera,
es lo que le va a resultar.
Pues vamos a ver ese centro de Ana Valle, la baja, la bola, Claudia Pina,
ahí estaba la reacción de María Valenzuela, sigue con el esférico
Patrilli Jarro, Pina para Alexia,
Alexia que puede meter el centro al primer palo, atención a esa bola que
queda suelta, la sacaba bajo
la línea de gol Celia Barclays, la futbolista francesa que evitaba el
es que ninguna de sus compañeras se ha acercado
para darle apoyo y para darle salida.
En eso ha sido que el Barça ha llegado antes.
Vamos a ver ese mano a mano de Vapallo
Ahí estaba María Valenzuela atrapando la bola en ese uno contra uno
compañera el rival le da tiempo a correr
y a llegar a zona. Atención a ese golpeo, el primero del
Badalona Women que llega en
el minuto 35 de partido, ahí estaba probándose Paula Sánchez, la futbolista
sistema de juego, a esta idea de juego, y no es nada fácil para una jugadora
joven y que encima viene de fuera
Marta, nos vamos a marchar al descanso con este 0-0 en Badalona.
La recibe dentro del área Alexia Putellas.
Un Barça que está tratando de tejer
la jugada desde atrás para el golpeo finalmente de Patrick Guijarro.
lo ha hecho y ha participado en forma de goles, cosa que ella lo destacaba
hace poco
en una entrevista. Buen balón de Alexia para Eva Payo,
ahora atención a ese golpeo, otra vez María Valenzuela, el balón que le cae
a Vicky López que merodea dentro del área, el pase para Patry Dijarro, el
control orientado de Alexia Putellas,
volvió a aparecer otra vez la portela del Badrón a Women, felicitada por
parte de sus compañeras,
porque ha tenido una doble parada de mérito.
Está haciendo un auténtico
para un poco el ritmo y las intenciones del Barça
que en estos minutos iniciales de la segunda mitad pues la verdad que
estaban haciendo las cosas mejor que en la primera parte
Pues mira, parece ser que ya tiene la decisión tomada Alicia Espinoza tras la
revisión de Creta que no
ha habido nada, dice que ha sido, bueno pues, que no ha sido Manos,
de arena compasado en el Real Madrid, disfrutando de su experiencia
en territorio catalano.
Sí, Vanini no ha sido protagonista, casi no ha aparecido.
Mira, aquí vemos la repetición
a
ver ahora que la vemos en esta sí yo creo que no yo creo que no es yo creo
Ahí está la futbolista paraguaya de 27 años
que va a retar en esa zona Irene Paredes, intenta marchar, se consigue
meter ese centro,
el golpeo de cabeza de Izziar Pinillos que llegó desde el lateral cogiendo
portería un poco en diagonal, tiene que ir muy medido, ajustado
a cualquiera de los dos palos para sorprender a la portería.
Atención, ese balón queda suelto.
Solo para Lluelo aparecía también Alexia Pudeñas
pero María López. Valenzuela otra vez volvió a aparecer
bajo palos
Pues ahí está, Sonia Manjarín, esférico segundo palo
metía la mano a Jimma Fon, el golpeo al lateral de la portería, se echaba las
con total contundencia, como para señalar esa pena máxima.
Es quizá un poquito lo que hay que valorar,
¿no, Marta? Un poquito la intensidad de ese golpe.
Es difícil hablar desde aquí, es difícil sin verlo
la acción clara, sin ver la imagen clara, a ver qué ha decidido la
colegiada.
Ahí va, Alicia Espinosa
a contarnos su decisión, dice, obviamente no hay nada, así que todo va
Cuando el rival se te cierra, cuando el rival te impone ritmo y es agresivo
te cuesta, te cuesta abrir los partidos y es lo más complicado en un encuentro
El camino a las semifinales
El FC Barcelona llega a las semifinales líder en Liga tras dejar en el camino a Deportivo Alavés (1-6) y Real Madrid (0-4) y el Atlético de Madrid puede salavar una temporada complicada en la que ocupa la sexta posición en el campeonato doméstico, sufrió para eliminar en los penaltis (4-5) al Alhama, tras el 1-1 final, y en cuartos se cargó al Athletic Club por 4-1.
El Tenerife, que en Liga marcha octavo, ha podido vencer, con más apuros que los dos grandes, a Sevilla (1-2) y Madrid CFF (0-1) y el equipo que ha tenido un camino más largo ha sido el Levante Badalona, que entró una ronda antes que sus rivales. Los catalanes han eliminado a Osasuna (0-3), Deportivo (1-4) y a la Real Sociedad en la prórroga por 0-1. En su quinta participación en la Copa de la Reina, el equipo ha logrado superar por primera vez en su historia el listón de los octavos de final y se han plantado en semifinales. El premio es enfrentarse a uno de los mejores equipos del mundo, el FC Barcelona.
Hora y dónde ver gratis en TV la semifinal de la Copa de la Reina
Los partidos de ida de semifinales de la Copa de la Reina se puede ver en RTVE Play. El martes 17 de marzo tiene lugar el Costa Adeje Tenerife - Atlético de Madrid a las 20:00 horas y el miércoles a 18 de marzo a las 21:00 horas se jugará el FC Barcelona femení - Badalona Women, ambos se podrán ver en Teledeporte, así como en streaming a través de la plataforma gratuita RTVE Play.