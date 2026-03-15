Programación de deportes gratis en RTVE Play: semana del 16 de marzo de 2026
RTVE Play continúa con su apuesta por el mejor deporte gratuito cuando se acerca la primavera. Disfruta gratis del fútbol, fútbol sala, baloncesto, balonmano, ciclismo y voleibol desde el lunes 16 al domingo 22 de marzo. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana deporte con entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 16 de marzo
- 20:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 22: RCD Espanyol - SD Eibar
- 22:45 horas. Programa. Estudio Estadio. El debate
Martes 17 de marzo
- 20:00 horas. Baloncesto. Basketball Champions League. Dieciseisavos de final. Jornada 6: Unicaja - Joventut de Badalona
- 20:00 horas. Fútbol. Copa de la Reina. Semifinal vuelta. Costa Adeje Tenerife - Atlético de Madrid
- 22:00 horas. Baloncesto. Torneo clasificatorio Campeonato femenino del mundo: España - EEUU
- 23:45 horas. Programa. Estudio Estadio. Champions
Miércoles 18 de marzo
- 21:00 horas. Fútbol. Copa de la Reina. Semifinal vuelta. FC Barcelona - FC Levante Badalona
- 23:00 horas. Programa. Estudio Estadio. Champions
Jueves 19 de marzo
- 18:00 horas. Fútbol sala. Copa de España. Cuartos de final: Inter Movistar - Jimbee Cartagena
- 18:15 horas. Hockey patines. Copa del Rey. Cuartos de final (1): Calafell La Menorquina - Reus Deportiu Brasilia
- 20:45 horas. Hockey patines. Copa del Rey. Cuartos de final (2): FC Barcelona - CE Noia Freixenet
- 21:00 horas. Fútbol sala. Encuentro amistoso selección femenina: Portugal - España
- 21:30 horas. Fútbol sala. Copa de España. Cuartos de final: ElPozo Murcia - Jaén
Viernes 20 de marzo
- 10:05 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo de pista cubierta. Sesión matinal
- 12:00 horas. Esquí de montaña. Copa del Mundo. Sprint
- 17:00 horas. Baloncesto. Liga U22. Segunda fase. Jornada 10: Casademont Zaragoza - Barça Atlètic
- 18:00 horas. Fútbol sala. Copa de España. Cuartos de final: Manzanares - Palma Futsal
- 18:30 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo de pista cubierta. Sesión vespertina
- 19:00 horas. Hockey patines. Copa del Rey. Cuartos de final (3): Igualada Rigat HC - CP Voltregà Movento Stern
- 20:30 horas. Programa. ‘Gran Estadio’
- 21:30 horas. Hockey patines. Copa del Rey. Cuartos de final (4): Hockey Club Liceo - Aitex PAS Alcoi
- 21:30 horas. Fútbol sala. Copa de España. Cuartos de final: FC Barcelona - Valdepeñas
Sábado 21 de marzo
- 10:05 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo de pista cubierta. Sesión matinal
- 11:40 horas. Automovilismo. Campeonato del Mundo Fórmula E. Clasificatorias
- 12:00 horas. Hockey patines. OK Liga Iberdrola. Jornada 21: CP Vila-sana Coop d’Ivars - Club Patín Esneca Fraga
- 14:00 horas. Ciclismo. Clásica Terres de l’Ebre
- 15:00 horas. Automovilismo. Campeonato del Mundo Fórmula E. Carrera
- 16:05 horas. Programa. ‘Gran Estadio’
- 16:15 horas. Fútbol. Primera Federación. Jornada 29: CE Sabadell - CE Europa
- 17:30 horas. Automovilismo. Supercampeonato de España de rallyes
- 18:00 horas. Fútbol sala. Copa de España. Semifinal 1
- 18:15 horas. Hockey patines. Copa del Rey. Semifinal 1
- 18:30 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo de pista cubierta. Sesión vespertina
- 19:00 horas. Balonmano. Liga Guerreras Iberdrola. Jornada 23: Caja Rural Aula Valladolid - Zonzamas Plus Car Lanzarote
- 21:00 horas. Fútbol sala. Encuentro amistoso selección femenina: Portugal - España
- 21:30 horas. Hockey patines. Copa del Rey. Semifinal 2
- 21:30 horas. Fútbol sala. Copa de España. Semifinal 2
- 21:30 horas. Programa. Estudio Estadio
Domingo 22 de marzo
- 10:05 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo de pista cubierta. Sesión matinal
- 11:45 horas. Hockey patines. Copa del Rey. Final
- 12:15 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 23: DUX Logroño - UD Tenerife
- 13:20 horas. Motociclismo. Campeonato de España de Superbike
- 13:30 horas. Balonmano. Encuentro amistoso selección masculina: España - Francia
- 15:15 horas. Automovilismo. Campeonato de España de rallycross
- 16:00 horas. Programa. ‘Gran Estadio’
- 16:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. Jornada 23: Eibar - Real Madrid
- 18:00 horas. Fútbol sala. Copa de España. Final
- 18:30 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo de pista cubierta. Sesión vespertina
- 21:00 horas. Programa. Estudio Estadio.