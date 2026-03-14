Los 80 años de Liza Minnelli, de la sombra de Judy Garland a las películas de su vida

80 años ha cumplido este jueves 12 de marzo Liza Minnelli, una de las mayores estrellas del cine de nuestro tiempo. Hija de Judy Garland y del director de musicales Vincente Minnelli, es la gran heredera de ese Hollywood dorado que forjaron sus padres y al que ella misma ha contribuido con papeles míticos grabados ya en el imaginario colectivo. La noche temática rinde tributo a la actriz y cantante con la emisión de Liza Minnelli, princesa de una estirpe dorada, documental francés que indaga en su historia personal y profesional hasta descubrir al público una estrella única.

Tras la estela de Judy Garland Liza Minnelli se crio rodeada del glamour del Hollywood clásico en el que vivían tanto su madre como su padre, Vincente Minnelli, nombre no tan conocido como el de Judy Garland, pero artífice de títulos tan famosos como Cita en San Luis, Un americano en París o El padre de la novia. La joven Liza Minnelli creció entre los focos de los platós y los juegos infantiles junto a hijos de otros actores. Recorría en bicicleta la Metro-Goldwyn-Mayer –la energía de los rodajes la cautivó– y fue a un total de 22 colegios, "donde aterrizábamos", diría ella con la edad. Era una infancia inusual, pero no conocía otra cosa. Liza Minnelli y su madre Judy Garland GTRES Su fama aumentó siendo aún una adolescente, pero a la sombra de su madre, quien la sumó a su programa y sus espectáculos. La relación entre Liza Minnelli y Judy Garland era muy estrecha e intensa. "Ella siempre me dijo que yo era su mejor amiga y me trató como tal. Aquello era muy valioso para mí. Siempre me decía: 'No sé qué haría sin ti'", se la escucha decir en el documental. Las preguntas sobre su progenitora eran constantes en su carrera. Judy Garland falleció con 47 años en 1969. Liza solo tenía 23 años.

Cabaret, la gran película de Liza Minnelli Ser hija de sus padres puso trabas a su carrera en el teatro musical, industria en la que se enfrentó a los prejuicios por ello. "Si eres buena, algunos dirán: 'claro, es natural'. Si no eres buena, dirán 'claro, es natural, no es de extrañar'", aseguraba. Aun así, logró abrirse paso en Broadway, también en París, por consejo de Charles Aznavour. El cuco estéril le dio su primera nominación al Oscar en 1969, pero su gran papel le llegó con 24 años, cuando Judy Garland ya había fallecido. Su Sally Bowles en Cabaret –con inspiración de Louise Brooks y gesto prestado de Aznavour incluido– hizo despegar definitivamente su carrera. El Oscar que recibió marcó un hito en la historia de los premios: Por primera vez, todos los miembros de una misma familia ganaban una estatuilla: Vincente Minnelli lo había recibido como mejor director por Gigi, mientras que reconocieron a Judy Garland con el Premio Juvenil cuando tenía 17 años, si bien no se lo otorgaron cuando estuvo nominada posteriormente. La actriz Liza Minnelli en la película 'Cabaret' Liza Minnelli se distanció de Sally Bowles con New York, New York, musical con la firma de un Martin Scorsese que acababa de conquistar Hollywood gracias a Taxi Driver: "Me dieron la oportunidad de interpretar a una mujer centrada. De Niro era el loco, no yo". La figura de Judy Garland, no obstante, sobrevolaba su papel. Mientras Liza Minnelli pedía el camerino de su madre y era peinada por su misma peluquera, Scorsese se defendía de las críticas: "No veo cómo escapar al parecido. Es la hija de su madre. No hay nada que yo pueda hacer al respecto".