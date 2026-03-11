Actores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' repasan nuevos comienzos en el estreno de 'Cosas de palacio'

Arturo García Sancho, Manuel en La Promesa, visita a el plató de Valle Salvaje en el primer capítulo de Cosas de palacio, el videopodcast que da cita a las dos diarias de La 1. Marcos Orengo y Elena Navarro -Martín y Pepa respectivamente en la ficción ambientada en el siglo XVIII- le dan la bienvenida y, gracias a "La caja", charlan sobre el trabajo del día a día de una producción diaria, los castings, como llegaron a la serie, la evolución de sus personajes o la muerte de Feliciano. Además, los actores responden a las preguntas de la audiencia y se enfrentan en un divertido juego de época.

¿Cómo se siente llegar nuevo a una serie? Llegar nuevo a una producción ya empezada y con años en emisión no es nada fácil. Marcos Orengo lo compara con "un tren que va a 300.000 por hora y tienes que subirte", aunque también cree que es un trabajo personal muy complicado, como cuando empezabas nuevo en un colegio. Esa sensación es algo que Elena Navarro sintió también al llegar a Valle Salvaje: "Era como esa sensación de sentirte como un pez fuera del agua, de tener que intentar seguir el ritmo de todo el mundo", explica, aunque también añade que se sintió súper abrazada por todo el mundo y ahora ya ha encontrado su hueco entre el reparto. Por su parte, Arturo García Sancho es uno de los veteranos de La Promesa, empezando el proyecto desde el principio, y ha dado su opinión desde el otro lado, desde el que recibe a los nuevos: "Lo que para nosotros puede ser algo cotidiano, porque llevamos mucho tiempo haciéndolo muchos días, para alguien que viene nuevo es efectivamente nuevo. Y hay que recordar que cuando nosotros empezamos estábamos igual de asustados".

Así evolucionan los personajes Otro de los temas que han salido de "La caja" es cómo han ido cambiando Manuel, Pepa y Martín con el tiempo, pues su evolución depende mucho de las vivencias que tiene el personaje, que "se va construyendo capítulo a capítulo durante toda la serie". Marcos Orengo explica cómo le ha pasado justo eso a Martín: "Vino como una persona muy simpática, muy alegre, muy risueña, muy luminosa. Se fue del Valle y al volver con toda esta traición que está viviendo ahora con respecto a su hermana, se ha convertido en una persona mucho más oscura". Los actores hablan de que eso también pasa en la vida real. "Pasas por circunstancias o fallece algún familiar tuyo, o simplemente tienes problemas económicos o lo que sea que te esté pasando. En el momento que cambias, tu personalidad también cambia. Entonces me parece muy acertado que, igual que nosotros cambiamos como personas, que los personajes también cambien con nosotros", explica el actor que también dio vida a Feliciano en La Promesa. Por su parte, Arturo añade que "también hay que tener presente que las personas que los escriben son personas del día a día, que se apoyan en experiencias suyas reales, que les ha pasado a su alrededor, para escribirlas". También han charlado animadamente sobre qué le dirían a sus personajes. Mientras que Elena ha sido clara y concisa con Pepa y su "decídete", Marcos le diría a Martín "que se piense un poco las cosas, que no tiene tanto conocimiento como el cree". Por su lado, Arturo, tal y como está ahora la trama, le diría a Manuel que vuelva a confiar.

La muerte de Feliciano Con Marcos Orengo presente tenía que salir en algún momento la muerte de Feliciano. El actor ahora da vida a Martín en Valle Salvaje, pero en su momento fue Feliciano en La Promesa, personaje que terminó de la peor de las maneras, con una muerte que lloró toda España, pero que interpretativamente fue un auténtico regalo para él. "Es cierto que a Feliciano le tengo un cariño muy especial porque, sobre todo por cómo murió. Está mal querer un personaje por cómo muere, pero es que murió muy bien. No por mi interpretación, sino por cómo estaba escrito", explica el actor. Además, Arturo García Sancho compara la muerte de Feliciano con lo que ocurre en la realidad: "Se vio cómo, el que tenía recursos se salvó, y el que no, no. No sé los demás, pero a mí me viene mucho con el mundo en el que vivimos".

¿Qué diferencia hay de trabajar en La Promesa y Valle Salvaje? Pero la pregunta para Marcos Orengo era: ¿Qué diferencia hay entre trabajar en La Promesa y Valle Salvaje? El actor cuenta que no hay mucho contraste porque ambas son de la misma productora, pero sí destaca una particularidad que destaca de una serie a otra: "Te diría que lo más diferente son los caminos que hacemos en el coche hasta la Pinilla".