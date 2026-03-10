Agustina González, la zapatera que inspiró a Lorca y desafió las normas de una Granada conservadora y puritana

El barranco de Víznar (Granada) es la fosa con más víctimas del franquismo exhumadas en la provincia de Granada. Ahora es un lugar de memoria, hace 90 años lo fue de tortura y de muerte.

Aquí, con alta probabilidad, yace Agustina González López. Escritora, artista, teosofista y política granadina durante la Segunda República. Como Federico García Lorca, fue asesinada entre Bíznar y Alfacar en 1936. A uno le mataron “por maricón”, a la otra “por puta”, según escucharon los paisanos cuando dieron la noticia de la ejecución de ambos.

Agustina pagó con su vida el precio de su libertad, de salirse de los moldes de la Granada de entonces, conservadora y puritana. La conocían como la zapatera de Lorca y su historia cayó en el olvido por ser mujer. Ahora, gracias a la historiadora Enriqueta Barranco, su nombre ha sido rescatado para la historia.