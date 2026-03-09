'¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?', la comedia a la italiana con el sello de Billy Wilder

En Italia todo es posible. Incluso que el amor surja entre dos completos desconocidos unidos por una extraña coincidencia: que sus padres murieran en el mismo accidente de tráfico. Wendell Armbruster Jr. (Jack Lemmon) llega a Isquia con el tiempo justo para recuperar el cadáver de su padre, un reputado hombre de negocios estadounidense. Ante las exigencias del día a día, el fallecido acudía durante los últimos diez años a un hotel de la isla para disfrutar de sus aguas termales y recuperarse de sus dolencias.

Wendell conoce allí a Pamela Piggott (Juliet Mills), la hija de la mujer que iba con él en el coche. La realidad es que tanto su padre como su madre eran amantes, una noticia que todo el mundo conocía menos su propio hijo. Pamela, sabedora del amor que se profesaron, expresa su deseo de que los cuerpos sean enterrados juntos en Isquia, una idea que rechaza de plano Wendell, que debe partir de inmediato a Baltimore para que el funeral de su padre salga lo mejor posible. El gerente del complejo, Carlo Carlucci (Clive Revill), intenta mediar entre los dos. También es el encargado de gestionar el papeleo para repatriar ambos cadáveres, una situación que se complica cuando los cuerpos desaparecen de la noche a la mañana.

La infidelidad matrimonial, un tema recurrente en Wilder Detrás de ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre? está el ingenio del mítico director Billy Wilder. El cineasta tenía claro que quería contar "una historia de amor agridulce, similar a Lo que no fue (1945), una película que siempre he admirado", contó en una entrevista. Tras ver un gran volumen de cintas italianas, se decantó por el director de fotografía Luigi Kuveiller, muy valorado por su trabajo en Un lugar tranquilo en el campo (1968). Juliet Mills y Jack Lemmon interpretan a Wendell y Pamela en '¿Qué pasó entre mi padre y tu madre?'. Como muchas de sus comedias, la película aborda la infidelidad matrimonial. El director trató varias veces ese tema, como en Piso de soltero, La comezón del séptimo año o Bésame, tonto. Sin embargo, esta cinta apenas generó controversia. Según Juliet Mills, la historia se veía más como una comedia romántica que como un relato provocador. "Parecía muy inocente en cierto modo. No había grandes escenas de pasión: era una historia de amor", recordaba. La película es la adaptación de la obra de teatro homónima de Samuel A. Taylor, un dramaturgo que Wilder conocía bien. De hecho, era la segunda vez que llevaba al cine una de sus representaciones; la primera fue Sabrina, protagonizada por Humphrey Bogart, Audrey Hepburn y William Holden.

Una nueva colaboración entre Wilder y Lemmon En ¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre? Billy Wilder no solo recurrió a su dramaturgo de cabecera. También contó con su inestimable Jack Lemmon, fraguando la quinta de las siete colaboraciones de sus carreras. Para el papel de Pamela Piggott el director barajó a otras actrices, pero Juliet Mills fue la escogida. La británica —con la misma nacionalidad que su personaje— afirmó en una entrevista en 2017 que el rodaje en Italia fue una experiencia deliciosa en todos los sentidos. Debía mantener su peso durante la historia, así que era frecuente que el director, su esposa, Lemmon y ella salieran a cenar. "Tenía que hacer tres comidas abundantes al día y terminar siempre con un gran cuenco de helado", contaba. Jack Lemmon y Clive Revill en '¿Qué ocurrió entre mi padre y tu madre?'. Para encontrar al Carlo Carlucci ideal Wilder también tuvo algunos contratiempos. Después de el rechazo de Marcello Mastroianni, tanteó a Nino Manfredi y Romolo Valli, pero tenía miedo de que sus acentos fueran muy marcados para el público estadounidense. Finalmente se decantó por el actor neozelandés Clive Revill, conocido por su facilidad para los idiomas y los acentos.

El primer desnudo en una película de Wilder La historia está ambientada en la isla italiana de Isquia, donde se rodaron algunas escenas exteriores, como la que transcurre frente a la iglesia de Santa Maria del Soccorso en Forio o varias secuencias en el puerto de la isla. Sin embargo, gran parte del rodaje exterior se realizó en Sorrento, además de en Capri —especialmente en el helipuerto situado sobre el mar Tirreno— y en distintos puntos de la Costa Amalfitana. Los interiores, incluidos el vestíbulo y las habitaciones del hotel, se filmaron en los estudios Safa Palatino de Roma. Los personajes de Lemmon y Mills, momentos antes de ver los cadáveres de sus padres. En territorio italiano se grabó también la escena de desnudo entre Lemmon y Mills, la primera que apareció en una película de Billy Wilder. La actriz contó después que, si había que rodar una escena así, Lemmon era el compañero perfecto. Según recordó, él estaba incluso más nervioso que ella, pero hacía bromas constantemente para que el momento resultara más fácil. La película logró varias nominaciones en los Globos de Oro, entre ellas Mejor película musical o de comedia, Mejor director, Mejor actriz y Mejor guion; Jack Lemmon se hizo con el galardón al Mejor actor. Con el tiempo, el filme también fue incluido entre las 500 películas candidatas a formar parte de la lista de las 100 comedias estadounidenses más divertidas, elaborada por el American Film Institute en el año 2000.