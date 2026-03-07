Se llama Ruth Bader Ginsburg, cambió la historia del Supremo de EE.UU. y 'Cuestión de género' es su biopic

Felicity Jones se pone en la piel de una de las mujeres más influyentes de la historia reciente de Estados Unidos: la jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, RTVE Play estrena en su catálogo Una cuestión de género, un drama basado en hechos reales que recorre los inicios de la carrera de quien se convertiría en la segunda mujer en ocupar un asiento en el alto tribunal estadounidense. Junto a su marido, el abogado Martin Ginsburg, Ruth cambió el rumbo de la historia con un singular caso sobre discriminación de género que abrió el camino hacia la igualdad en los tribunales.

La película, estrenada en 2018 y dirigida por Mimi Leder, retrata la lucha de una joven jurista que en los años cincuenta desafió las normas de su tiempo para defender los derechos de las mujeres. Felicity Jones sostiene el peso del relato con una interpretación sólida en una cinta que funciona como una oda al feminismo y a la necesidad de mantener viva su lucha. Un recorrido por los primeros pasos de Ruth Bader Ginsburg en su batalla por la igualdad de género y por transformar el sistema legal estadounidense.

El caso judicial que cambió las reglas del juego Una cuestión de género relata uno de los primeros casos que marcaron la carrera de Ruth Bader Ginsburg. En la década de los sesenta, cuando la discriminación por sexo estaba integrada en muchas leyes estadounidenses, la joven abogada encontró un caso que podía abrir una grieta en el sistema: el de Charles Moritz, un hombre al que el Estado negaba una deducción fiscal reservada únicamente para mujeres cuidadoras. Junto a su marido, el abogado Martin Ginsburg, Ruth decidió llevar el caso ante los tribunales. La estrategia jurídica fue tan sencilla como revolucionaria: demostrar que una ley que discriminaba a un hombre por su sexo evidenciaba lo absurdo de un sistema legal basado en estereotipos de género. Aquella batalla legal sentó las bases para futuras decisiones judiciales que acabarían declarando inconstitucionales numerosas normas discriminatorias. 'Una cuestión de género'

Un drama judicial con un reparto destacado Dirigida por Mimi Leder (Cadena de favores), la película se adentra en el género del drama judicial para contar los primeros pasos de la carrera de Ginsburg. El guion, escrito por Daniel Stiepleman, sobrino de la propia jueza, reconstruye el contexto social y legal de una época en la que las mujeres encontraban enormes obstáculos para desarrollar una carrera profesional en el ámbito jurídico. Felicity Jones encabeza el reparto con una interpretación sobria y contenida como Ruth Bader Ginsburg, acompañada por Armie Hammer en el papel de Martin Ginsburg y Kathy Bates como la influyente abogada Dorothy Kenyon. Estrenada en 2018, la cinta combina drama personal y tensión judicial para mostrar cómo una causa aparentemente pequeña podía acabar cambiando el rumbo del derecho estadounidense y abrir el camino hacia la igualdad ante la ley.

¿Quién fue Ruth Bader Ginsburg? Ruth Bader Ginsburg (1933-2020) fue una jurista estadounidense y una de las figuras más influyentes en la defensa de la igualdad de género en Estados Unidos. Tras estudiar Derecho en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Columbia, dedicó gran parte de su carrera a combatir la discriminación legal contra las mujeres a través de los tribunales. En 1993 fue nombrada jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos por el presidente Bill Clinton, convirtiéndose en la segunda mujer en la historia en ocupar un asiento en el alto tribunal. Durante sus casi tres décadas en la Corte Suprema se convirtió en un referente del constitucionalismo estadounidense y en un símbolo de la lucha por los derechos civiles y la igualdad ante la ley. Ruth Bader Ginsburg: icono pop y guerrera en la lucha feminista RTVE.es