Arte, filosofía y activismo en la obra de Yoko Ono

Son las ideas, más que la técnica o los materiales, la esencia de la inspiradora obra de Yoko Ono (Tokio,1933). La creadora japonesa estudió filosofía, poesía y composición musical entre Japón y Estados Unidos. Su pensamiento filosófico imprime toda su práctica. El MUSAC de León le dedica una amplia exposición a esta figura esencial de la historia del arte contemporáneo (pionera del arte conceptual, de la performance y del cine experimental), música y activista por la paz.

Libertad (Yoko Ono. , 1970)

En el marco del día internacional de la mujer, Metrópolis emite un capítulo dedicado a Yoko Ono, una creadora comprometida con la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos y pionera en concebir obras que denuncian la violencia de género. El programa, que se preestrena en RTVE Play el próximo 9 de marzo a partir de las 20.00 h, se introduce en el universo de Yoko Ono partiendo de esta extensa retrospectiva. Yoko Ono. Insound and Instructure reúne más de ochenta obras que recorren seis décadas de trayectoria, desde sus célebres obras de principios los años sesenta hasta proyectos recientes.

Un retrato a partir de tres valiosas miradas El programa ha entrevistado a los tres comisarios, Álvaro R. Fominaya (director del MUSAC), Jon Hendricks y Connor Monahan, para trenzar, a través de sus diferentes miradas, un emocionante retrato coral de la artista. También se incluyen fragmentos de algunas de las películas de la creadora y valioso material de archivo. Retrato de Yoko Ono (2012) Matthew Placek El título de la muestra, Insound and Instructure, tiene su origen en un concierto y una exposición que la artista celebró el 20 de julio de 1964 en la sala Yamaichi de Tokio. Los dos términos reflejan cómo integra el sonido y las instrucciones en su práctica artística. Hay que tener en cuenta que el punto de partida de muchas de las creaciones de Ono son, precisamente, las instrucciones: piezas de texto que invitan al lector a imaginar, experimentar y completar la obra.

Un recorrido abierto a la participación y variedad de disciplinas Se trata de la muestra más extensa de Yoko Ono en nuestro país en la última década. A lo largo del programa se recorren las distintas instalaciones desplegadas en el MUSAC. Insound and Instructure muestra la amplia variedad de técnicas y disciplinas con las que Yoko Ono trabaja: la performance, el cine, la música, la instalación, la pintura o la fotografía; y recorre los principales temas que la han acompañado a lo largo de su trayectoria, desde su creencia en el poder de la imaginación, el activismo por la paz, pasando por el compromiso con el papel de la mujer en la sociedad o presencia de la naturaleza en sus obras. Sky TV for Washington (Yoko Ono, 1966/2014) Imagen cortesía de Hirshhorn Museum and Sculpture Garden Cathy Carver Se incluyen obras tan poéticas como Cuadro para ver los cielos (1961), que remite al cielo como metáfora de la libertad y la infinitud a partir de las experiencias infantiles de la artista cuando, huyendo de Tokio hacia zonas rurales durante el final de la segunda Guerra Mundial, encontraba consuelo y refugio en la presencia contante del cielo. Esta poética aparece también en Tv cielo (1966), considerada una de las primeras vídeo-instalaciones de la historia y que transmite en directo el cielo sobre el MUSAC, o en la emotiva instalación Escaleras hacia el cielo (1968).

Obras participativas y performance A lo largo del recorrido, los visitantes son invitados a responder a diversas instrucciones de Yoko Ono, entre ellas Pieza para reparar (1966), en el que la artista convierte un gesto íntimo de reparar cerámica en una acción de reparación compartida. Cut Piece (Yoko Ono, 1964) © Yoko Ono También se incluyen algunas de sus contribuciones al ámbito de la performance. Es el caso de Cut Piece, estrenada en Kioto en 1964 y considerada un icono en la historia de la performance. En ella, la artista invitaba al público a subir a un escenario donde se encontraba arrodillada, y donde los participantes cortaban con unas tijeras trozos de su ropa. Por su parte, en Pieza vocal para soprano (1961), la artista invita a los visitantes a tomar un micrófono conectado a unos potentes altavoces y seguir sus instrucciones. Voice Piece for Soprano (Yoko Ono, 1961) © Yoko Ono Nigel Hartnup En todos estos proyectos la acción del visitante finaliza la obra de arte en sí misma, de tal manera que sin el público la obra queda incompleta. Es el caso de Entrada (1990), un muro con diferentes accesos: una cortina, un tobogán, un pasillo estrecho con espejos, una entrada en semicírculo que te lleva de regreso al mismo punto de partida; entre las que el público debe elegir.

Películas de vanguardia En el recorrido hay también una amplia selección de ocho de sus películas, que Yoko Ono produce entre 1964 y 1972, alguna de ellas en colaboración con John Lennon. En el programa podrán verse fragmentos de Mosca (1970/1971), en la que una mosca recorre el cuerpo desnudo de una mujer mientras la voz de Ono vocaliza su trayecto, y Libertad (1970), donde la artista intenta, sin éxito, liberarse de su sujetador. En Violación, rodada en Londres, un cámara y un técnico de sonido persiguen a una mujer en la calle durante dos días, y la acosan filmándola de manera constante, provocando en ella reacciones desesperadas. Mosca (Yoko Ono, 1970/1971)

Un llamamiento a las mujeres que han sufrido violencia de género La exposición tiene un carácter muy vivo. En el marco de Insound and Instructure, Yoko Ono hace un llamamiento a mujeres de todo el mundo que hayan sufrido violencia de género a ser parte de la obra Ascendiendo (2013). La obra recoge los testimonios anónimos recogidos en una instalación.