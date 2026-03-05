Símbolos, intimidad, memoria y exilio: la literatura de Mercè Rodoreda

En el reciente discurso de David Uclés para agradecer su Premio Nadal 2026 el escritor mencionó a una escritora que no siempre ha recibido la atención literaria que merecía por parte de la crítica contemporánea europea. La obra de Mercè Rodoreda estuvo marcada por el exilio, la fragilidad, los símbolos y la reconstrucción minuciosa de la psicología femenina. En sus libros, las flores, los espejos, las muñecas o los pájaros narran la pérdida de la inocencia, el paso del tiempo o la opresión.

Rodoreda nace el 10 de octubre de 1908 en una pequeña casa con jardín en el barrio de Sant Gervasi de Cassoles de Barcelona. Es hija única. Tras una adolescencia con mucho interés por el teatro y la escritura, se casa muy joven. El día de su 20º cumpleaños contrae matrimonio con Joan Gurguí Guàrdia, catorce años mayor que ella, con dispensa papal por el grado de consanguineidad. En 1932 publica su primera novela, Soc una dona honrada?, y no deja de experiementar con el género del relato. Aloma, que ve la luz en 1938, será la primera obra en la que la autora afirma haber encontrado realmente su voz.