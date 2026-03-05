Josele Santiago: "De los que nos metíamos heroína quedamos tres"

De lo que no se habla no existe, y bajo esa premisa Josele Santiago ha conversado con Ángel Carmona y Anto Vicente en Mañana más donde ha presentado Desde el jergón, su libro de memorias hilvanado por sus canciones más emblemáticas.

El vocalista de Los Enemigos recoge en esta obra la vida de su banda y las anécdotas de ensayos, giras, conciertos. Y también el relato en primera persona del barrio de Malasaña de Madrid.

En este mítico barrio surgieron en los 80 muchos grupos de rock que convivían con otras tribus urbanas y también con la tentación de la heroína, una sombra que estigmatizó a la gente que cayó en ella, como Santiago.

"Hay que hablar de la facilidad con la que se conseguía la droga, era fácil caer en la trampa y morir de ello. Hay que desestigmatizarlo".

Durante la entrevista recuerda haber sufrido ese estigma en primera persona. "Yo estaba más delgado, me faltaban piños, entré en un bar, pedí una cerveza y me echaron por tener reservado el derecho de admisión".

Reconoce haber enterrado a muchos amigos en esa época "cayó gente como moscas, lo cuentas y no se lo cree la gente pero quedamos tres, los tres que no compartíamos chutas, pero no por el sida sino por la hepatitis, todo el barrio tenía hepatitis y luego ya vino lo otro".