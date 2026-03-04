Alcalá Norte adelanta en exclusiva su nuevo tema 'El hombre planeta' en Mañana Más

Alcalá Norte está de vuelta con mandanga fresca. Este miércoles, 4 de marzo, podrás escuchar el primer adelanto de su segundo disco en exclusiva en Mañana Más, En Play. A las 16.00h, la banda más famosa de Ciudad Lineal lanzará junto a Ángel Carmona y Antonio Vicente su nuevo y esperado single El hombre planeta. Primer disparo del que será su próximo artefacto sonoro, Balaunka, el segundo disco que el grupo lanzará este 2026.

Charlarán con Álvaro Rivas, vocalista y líder de la banda un día antes de que el tema llegue a todas las plataformas, el 5 de marzo. Una fecha a marcar en el calendario con rotulador indeleble o con sangre, lo que tengáis más a mano.