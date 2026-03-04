Alcalá Norte adelanta en exclusiva su nuevo tema 'El hombre planeta' en Mañana Más
- Este miércoles, a las 16.00h se el primero en escuchar su nuevo tema
- Álvaro Rivas presenta el tema, en exclusiva, en Mañana más, En Play
Alcalá Norte está de vuelta con mandanga fresca. Este miércoles, 4 de marzo, podrás escuchar el primer adelanto de su segundo disco en exclusiva en Mañana Más, En Play. A las 16.00h, la banda más famosa de Ciudad Lineal lanzará junto a Ángel Carmona y Antonio Vicente su nuevo y esperado single El hombre planeta. Primer disparo del que será su próximo artefacto sonoro, Balaunka, el segundo disco que el grupo lanzará este 2026.
Charlarán con Álvaro Rivas, vocalista y líder de la banda un día antes de que el tema llegue a todas las plataformas, el 5 de marzo. Una fecha a marcar en el calendario con rotulador indeleble o con sangre, lo que tengáis más a mano.
Primer adelanto de su nuevo disco Balaunka
El hombre planeta es pop-rock en modo mayor. Es energía con cicatriz. Es nostalgia que te agarra del cuello. Son estrofas largas, de esas que se enredan como cables en un local de ensayo sudado, hasta que de repente… ¡zas! Estribillo al canto. De gritarlo con cerveza en alto y el bombo retumbando en el pecho. ¡No te lo pierdas!