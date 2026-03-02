Nat Simons: "Sarah Connor es el rock and roll, la resistencia, un icono feminista"

Para Nat Simons no había un título mejor para su nuevo disco, Preguntale a Sarah Connoh (2026). "Aúna toda la nostalgia, pero mira al presente y al futuro, ese que parece que nos avoca a preguntar todo el rato a la IA, bueno pues yo lo que quiero es preguntarle a Sarah Connor". La artista madrileña, una de las voces más potentes del rock en español del momento, habla con Ángel Carmona y Antonio Vicente sobre el álbum más importante de su carrera, firme candidato a colarse entre lo mejor del año.

Recién sacado del horno, el nuevo trabajo de la vocalista, guitarrista y compositora ha sido grabado en Nashville con el productor Álex Muñoz y mezclado por Jaquire King. UN regalo para los oídos de los que gustan de melodías que te entran a la primera y unas letras para degustar con tranquilidad y admiración. Este trabajo sigue en parte la línea reivindicativa marcada por Felinas, su anterior disco, lleno de colaboraciones con mujeres. "Bueno, además de que creo que nadie que represente mejor al rock and roll que ella, Sarah Connor es todo un icono feminista".