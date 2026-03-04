Natalia Ferviú: "No quise entrar al trapo con lo que me ofrecía la tele"

En Natalia Ferviú confluyen multitud de universos creativos. Puede que algunos la conozcan por su faceta de estilista y su participación en el programa Cámbiame o su trabajo como editora de moda en revistas como Glamour, Cosmopolitan o Rolling Stone, pero esta tinerfeña de 43 años no ha dejado de reinventarse y lleva tiempo dentro de la industria musical. Es Dj, directora de videoclips, podcaster y ahora también lidera el sello discográfico Caries Records, junto al músico Carlangas.

Su gran pasión por la música es el hilo conductor que vertebra todas sus facetas. Una melómana de pro que se ha dejado secuestrar en Las del Cadillac, el videopodcast conducido por Raquel Elices y María Canet de EN PLAY. A bordo de este Cadillac, Natalia Ferviú hace un repaso de su vida a través de una selección musical que arranca con sus recuerdos de infancia en Tenerife a ritmo de Wings, y en el que también suenan The Clash o Blur. Ya puedes ver el videopodcast en RTVE Play:

De protagonizar videoclips de su padre, a dirigirlos Ya de niña, Ferviú era la estrella del rock de los videocliops caseros que le grababa su padre. La música nunca ha dejado de vertebrar su vida desde entonces. Sus primeros juegos consistían en “ver en bucle videoclips y luego imitar a esos artistas”. Su padre, de quién heredó la vena melómana, la grababa en cintas beta cantando y bailando en la terraza de su casa tinerfeña. En la actualidad, Natalia Ferviú afirma sentirse muy cómoda detrás de la cámara; ha dirigido diferentes videoclips de Novedades Carminha o Carlangas, entre ellos los últimos sencillos que ha presentado el músico, ‘Podría ser peor’ junto a Leiva y ‘Problemas’ junto a Dear Joanne. Además de su hijo Marcelo, quién a su corta edad ya tiene un gusto musical muy fino, Carlangas y Ferviú, también son padres de Caries Records, una aventura multidisciplinar que “mezcla la parte de sello discográfico con bandas como Dear Joanne o Construimos Escaleras, con el sound&vision. Grabamos canciones, spots publicitarios, videoclips…”. ““

Su llegada a la moda a través de la música A su conocida faceta como estilista, Natalia Ferviú, llegó, como no podía ser de otro modo, gracias a la música: “me fascinaba la imagen de algunos artistas en los videoclips”. Nombres como David Bowie, Madonna o Cindy Lauper salen a relucir cuando se le pregunta por iconos de estilo dentro de la música. Durante este secuestro musical, regresa a su etapa como estilista para evaluar algunos (memorables o no tan memorables) looks rockeros.