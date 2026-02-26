Tote Fernández rompe a llorar tras el cocinado: “Siempre he tenido que demostrar más que los demás”
- El tercer capítulo de la temporada ha estado marcado por las lágrimas y los sentimientos a flor de piel
- Disfruta de los programas completos de Top Chef: dulces y famosos en RTVE Play
Las emociones han estado a flor de piel en esta tercera entrega de Top Chef: dulces y famosos. Si Ivana se emocionaba recordando el fallecimiento de su padre, Tote también se mostró vulnerable ante los espectadores. A pesar de haberse mostrado bastante hermético y distante durante los dos primeros programas, en esta nueva entrega Tote se abre en canal y nos deja unas declaraciones muy emotivas.
¿Quién es Tote Fernández?
Si hay alguien a quien le guste el “divineo” y el “brilli, brilli”, ese es Tote Fernández. A través de las redes sociales ha construido una comunidad fiel gracias a su naturalidad, su sentido del humor y un universo propio muy original.
Durante el concurso, Tote ha tratado de aportar moda, color y mucho brillo, tanto a sus cocinados, como a sus looks. Sin embargo, a Eva Arguiñano todavía no ha sido capaz de convencerla con tantos colores en postres. Pero, ¿qué ha hecho llorar a Tote?
Las lágrimas de Tote Fernández
Después de un cocinado duro, el veredicto de los jueces también fue de gran contundencia. Y Tote, desbordado, terminó por echarse a llorar ante los ojos de sus compañeros. “Me enfado conmigo mismo porque me meto mucha presión”, decía el ex futbolista.
Eva Arguiñano, por su parte, respondía: “Yo voy a tu casa y me pones este plato y me lo como tan a gusto. Esto no es un fracaso, Tote”. Y el influencer explicaba: “A lo largo de mi vida he tenido que demostrar más que los demás. Siempre ha habido alguien que no confiaba, o a la mínima me señalaba. Por eso siempre tengo la sensación de tener que demostrar que soy el mejor”, concluía Tote.
Hora y dónde ver Top Chef: dulces y famosos
¡Si te gusta la cocina, este es el programa perfecto para ti! Cada miércoles, después de La Revuelta, Top Chef: dulces y famosos tiene una nueva entrega en La 1 y en RTVE Play.
Si no puedes seguir en prime time el programa, no te preocupes porque la plataforma de la casa te da la opción de verlos completos cuándo y dónde tú quieras.
Además, si por algún casual tienes que dejarlo a medias, podrás retomarlo desde donde lo dejaste. Así que no te olvides de descargarte la app tanto en tu móvil o en tu SmartTV y de registrarte para disfrutar de todo el contenido. Así de fácil y totalmente gratis.