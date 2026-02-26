Tote Fernández rompe a llorar tras el cocinado: “Siempre he tenido que demostrar más que los demás”

Las emociones han estado a flor de piel en esta tercera entrega de Top Chef: dulces y famosos. Si Ivana se emocionaba recordando el fallecimiento de su padre, Tote también se mostró vulnerable ante los espectadores. A pesar de haberse mostrado bastante hermético y distante durante los dos primeros programas, en esta nueva entrega Tote se abre en canal y nos deja unas declaraciones muy emotivas.

¿Quién es Tote Fernández? Si hay alguien a quien le guste el “divineo” y el “brilli, brilli”, ese es Tote Fernández. A través de las redes sociales ha construido una comunidad fiel gracias a su naturalidad, su sentido del humor y un universo propio muy original. Durante el concurso, Tote ha tratado de aportar moda, color y mucho brillo, tanto a sus cocinados, como a sus looks. Sin embargo, a Eva Arguiñano todavía no ha sido capaz de convencerla con tantos colores en postres. Pero, ¿qué ha hecho llorar a Tote? Tote Fernández, concursante de Top Chef: dulces y famosos

Las lágrimas de Tote Fernández Después de un cocinado duro, el veredicto de los jueces también fue de gran contundencia. Y Tote, desbordado, terminó por echarse a llorar ante los ojos de sus compañeros. “Me enfado conmigo mismo porque me meto mucha presión”, decía el ex futbolista. Eva Arguiñano, por su parte, respondía: “Yo voy a tu casa y me pones este plato y me lo como tan a gusto. Esto no es un fracaso, Tote”. Y el influencer explicaba: “A lo largo de mi vida he tenido que demostrar más que los demás. Siempre ha habido alguien que no confiaba, o a la mínima me señalaba. Por eso siempre tengo la sensación de tener que demostrar que soy el mejor”, concluía Tote. 01.05 min Tote Fernández rompe a llorar tras el cocinado: "A lo largo de mi vida he tenido que demostrar más que los demás"