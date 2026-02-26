Desirée Vila conmueve al revelar cómo perdió la pierna con 16 años: “Volví a quererme gracias al deporte”

En Top Chef: Dulces y Famosos, nuestros concursantes no solo cocinan. Mientras elaboran sus postres, también vamos conociendo un poco más de la personalidad y de las vivencias de cada uno. En esta ocasión, nuestras celebrities tienen que incorporar a su postre la casquería, concretamente el tendón. De hecho, el objetivo es que este ingrediente se confunda con la fruta que compone el plato. A pesar de los esfuerzos, este efecto solo lo consiguen algunos.

Aprovechando todo lo que tiene que ver con la casquería, Paula Vázquez se acerca a cada concursante con una caja en la que hay distintas papeletas donde están reflejados los órganos vitales. En la papeleta que elige Desirée Vila está el corazón. Ella no lo duda, en su corazón está el deporte que fue a lo que más se aferró cuando todo parecía perdido. "Cuando era pequeña hacía gimnasia, estaba en el equipo nacional, y haciendo una acrobacia me rompí la tibia y el peroné, y a raíz de una negligencia médica pues me amputaron la pierna. Tenía 16 años. Y te digo una cosa, el deporte fue lo que me salvó, lo que me hizo aceptar mi nuevo cuerpo, volver a quererme, volver a confiar en mí misma, volver a tener objetivos", le cuenta a Paula.

"Un pie en la tumba" A la hora de presentar su postre ante los jueces, Desirée Vila habla claro y sin tapujos sobre lo que ha tenido que enfrentar en la vida. El nombre de su plato lo refleja todo: Un pie en la tumba. La concursante dice que es literal, que cuando le tuvieron que amputar la pierna, enterraron esta parte de su cuerpo. "Yo tengo un pie en la tumba porque cuando me amputaron la pierna, la enterramos. Como hoy hemos jugado con un tendón, pues bueno, a mí me falta el tendón derecho pues he pensado ya está…", le confiesa a los jueces. 00.35 min El humor negro de Desirée Vila Eva Arguiñano le pregunta qué pasó para que le tuvieran que amputar la pierna, y Desirée les cuenta su historia. "Era gimnasta, me lesioné en la cama elástica. Me rompí la tibia y el peroné y la arteria poplítea se quedó aplastada, entonces no corría sangre por la pierna y como lo detectaron muy tarde se necrosó. Y bueno, ya cuando la pierna estaba necrosada, la infección de la necrosis empezó a actuar en mis órganos vitales, con lo cual ya directamente me llevan a la UCI y me comunican que me tienen que amputar la pierna por encima de la rodilla". La atleta paralímpica cuenta su historia con tranquilidad, e incluso con una sonrisa. Asegura que lo ha superado y que no tiene ningún problema en contar su vivencia. Dice que lo ha aceptado, que lo ha asimilado y que ahora es feliz. Su postre, en el que ha utilizado papaya y la salsa con frambuesas y con moras, no ha recibido las mejores críticas pero Desirée está más que dispuesta a seguir aprendiendo y mejorando durante todo el tiempo que dure este concurso de cocina. Desde que llegó a Top Chef: Dulces y Famosos, Desirée Vila ha demostrado su gran sentido del humor y su capacidad en la cocina. De hecho, en las primeras pruebas se impuso como 'pastelera top chef de la semana'. La gallega busca consolidar su aprendizaje y demostrar que no solo es grande en el deporte, sino que también puede serlo en la repostería. 00.49 min Desireé Vila, pastelera Top Chef de la semana