Historias que te rompen el corazón, casquería y un adiós inolvidable para Belén Esteban: así es la tercera entrega de ‘Top Chef’

Hay programas que te hacen la vida más amena y desenfadada, y Top Chef: dulces y famosos es uno de ellos. Después de un segundo capítulo que nos tuvo en vilo hasta el final y en el que tuvimos que decir adiós a una de nuestras concursantes más queridas, este tercer capítulo llega con más postres, emociones y mucho buen rollo.

De lo que no cabe duda es de que los famosos se están dejando el alma en demostrar que son los mejores pasteleros. “Paso más tiempo con vosotros que con mi marido”, decía Belén Esteban. Y es que, nadie dijo que Top Chef fuese un camino de rosas. ¿Conseguirán los concursantes superar las pruebas de este tercer programa?

Los concursantes, el jurado y Paula Vázquez en las cocinas de Top Chef Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Primera prueba: Mucho corazón y algún tendón Distinta. Compleja, e incluso, arriesgada. Así podría definirse esta primera prueba. Ya lo dice Javier Estévez, repostero con una estrella Michelin: “Para usar estos misteriosos ingredientes en pastelería hay que darle al seso”, decía. Si todavía no lo has adivinado, nuestros concursantes deberán cocinar con casquería y replicar la receta de ñoquis de tendón de este reputado pastelero. Si os preguntáis cómo van a utilizar tendones para hacer el postre, nuestros dulces y famosos pasteleros se están haciendo la misma pregunta. ¿Conseguirán los concursantes terminar con éxito esta complicada receta? Javier Estévez llega a las cocinas de Top Chef: dulces y famosos Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Segunda prueba: De cinco en cinco Esta segunda prueba no será igual que las que hemos visto hasta ahora. En esta ocasión, no se enfrentarán por equipos, sino que competirán individualmente. En la primera ronda competirán cinco pasteleros y el peor de ellos irá a la prueba de eliminación. Lo mismo sucederá con los otros cinco pasteleros que compiten en la segunda ronda. Os hacemos un pequeño spoiler: los primeros cinco concursantes tendrán que cocinar una receta que, aunque a Belén Esteban dice que tienen nombre de postre italiano, se trata de un postre típico en Granada: los piononos. Por otro lado, el segundo grupo deberá cocinar un postre argentino con el que Ivana Rodríguez tiene una historia muy emotiva y personal. Se trata de los alfajores. ¿Quiénes serán los salvados en cada ronda? Ivana Rodríguez y Desirée Vila en las cocinas de 'Top Chef' Yolanda Rodríguez Soria (Top Chef)

Prueba de fuego: hilos de caramelo y un adiós Si algo tienen las pruebas de fuego es que sacan lo mejor y lo peor de nuestros concursantes. Así lo demostró el maravilloso Luis Merlo en el programa anterior. Y así será en esta prueba en la que los concursantes deberán cocinar un plato que parece sencillo por sus elaboraciones, pero que requiere de mucha maña y precisión. Se trata de un postre con un nombre muy especial: ‘Isla Flotante’. ¿Quiénes creéis que se enfrentarán a la prueba final? ¿Y quién será el tercer expulsado de Top Chef? Natalia descubre que ha sido elegida Pastelera Top Chef de la semana Yolanda Rodríguez Soria