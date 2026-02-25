Asier Etxeandia, el artista de las mil caras

Hablar de Asier Etxeandia es hablar de versatilidad artística. Ha hecho cine, teatro, series... y hasta musicales. El actor bilbaíno ha visitado El despertador de RNE para repasar su carrera y hablar de sus futuros proyectos con Gorka Rodríguez y Piti Alonso.

Gorka Rodríguez y Piti Alonso también han querido preguntarle por su criterio al elegir proyectos. Asier Etxeandia suele decir que sí casi siempre porque "cosas en las que no confiaba demasiado resulta que han sido de las cosas que más alegrías me han dado después". Eso sí, para el artista es esencial tener admiración hacia el que le propone el proyecto y los que serán sus compañeros.

Cuenta Asier que, en sus inicios, tener que trabajarse su carrera como actor era su motor principal para sobrevivir. "No me importaba pasar hambre en un momento dado porque tenía una ilusión muy grande", confiesa el actor.

La entrevista ha empezado con una pregunta muy sugerente. Y es que Asier Etxeandia empezó haciendo teatro de calle . ¿Qué se aprende ahí que no te enseñan en ninguna escuela? El actor lo tiene claro: "El oficio. El 'no hay red' y el apagar fuegos".

Aterrizaje en la capital

El primer proyecto de Asier Etxeandia en Madrid fue la serie Un paso adelante. Allí interpretó al personaje de Beni y coincidió con Natalia Millán. Tras la primera temporada, dejó la serie y regresó a su Bilbao natal. "Yo venía un poco como 'bueno, vamos a ver y tal' [...] No me gustó la experiencia en absoluto y volví con una gran depresión a Bilbao, porque dejé todo para ver cómo funcionaba Madrid".

Fue en su cuidad natal cuando le llegó una nueva oportunidad: Natalia Millán le propuso hacer las pruebas para el papel de maestro de ceremonias en el musical de Cabaret. Y fue elegido. "Fui con tanta seguridad que me lo dieron y yo creo que fue como un renacer para mí".

Pero no todo serían luces. El actor pasó por un periodo de estancamiento profesional donde no recibía ofertas. Y ahí nació El intérprete, una obra dirigida y protagonizada por él mismo. En ella el actor contaba su infancia haciendo lo que siempre había querido hacer: cantar. "Hubo un momento que dije 'no vas a estar aquí esperando a que te llamen. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Por qué te dedicas a esto? ¿Qué es lo que te arde por dentro? ¡Atrévete!' Y con todo el miedo del mundo, decidí que yo quería cantar".

El resultado fue un ovación de público y crítica. Recibió premios como el Premio Unión de Actores a mejor actor protagonista o el Premio Fotograma de Plata a mejor actor de teatro. Echando la vista atrás, el actor tiene claro lo que aprendió de esta experiencia: "Creo que justo donde más vergüenza te das es donde más tienes que explorar".

De hecho, a raíz de descubrir su pasión por cantar en El intérprete, nació otro de sus actuales proyectos: la banda Mastodonte, que tiene junto a Enrico Barbaro y donde compone e interpreta sus propias canciones. Al ser preguntado por el origen y el por qué del proyecto, confiesa que "yo he querido toda mi vida cantar mis canciones y encontrar mi propio sonido, porque en las bandas con las que había estado antes [...] la música la hacían ellos y yo era el intérprete, nada más".

No podía faltar en una entrevista a artistas. ¿Qué proyectos están por venir? Asier Etxeandia participará en la nueva película de Álex de la Iglesia, que se llama La cuidadora y se estrenará este 2026. No puede adelantar mucho, pero sí ha opinado sobre ella: "Creo que es muy de la Iglesia. Va sorprendiendo poco a poco".

El bilbaíno también ha participado en Day one, una serie que ha hecho con Álex González y Jordi Mollá entre otros, y que se estrenará en marzo.