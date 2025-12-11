Asier Etxeandia, protagonista de 'Frontera': "Hay que volver la vista atrás para seguir adelante"

El viernes 12 de diciembre llega a los cines Frontera, una película en la que participa RTVE y que nos traslada a la Europa convulsa de los años cuarenta para contar una historia de valentía, dignidad y resistencia humanitaria en los Pirineos. Para adentrarnos en ella y descubrir más detalles del film, Marta Flich y Gonzalo Miró entrevistan en Directo al grano a uno de sus protagonistas: Asier Etxeandia.

El actor interpreta a un Guardia Civil, pero remarca que no es lo que parece y que es eso mismo lo que más valora de los papeles que tiene la posibilidad de interpretar, así como de las personas que conoce. "Lo más interesante de las personas es cuando tienes una imagen y prejuzgamos solamente por su pinta y por lo que representa y luego tiene muchísimas capas... Es lo que suele ocurrir en una guerra que todo el mundo es víctima", señala.

Asier insiste en que su personaje es clave en la trama, pero sobre todo esa dualidad que nos va dejando intuir, asegura que si revela algo más terminará haciendo spoiler de la película. Por ello entra en conexión con Directo al grano, Miki Esparbé. Su compañero enfatiza en la importancia de contar la historia que se narra en Frontera y explica que "80 años después tanto el equipo de reparto y gran parte del equipo técnico e incluso compañeros periodistas en el 99% de los casos nos decían que desconocían que entre el año 43 y 45 pasaran 80.000 refugiados o más por esa frontera".

Etxeandia también insiste en la necesidad de visionar este thriller histórico y afirma que no le gusta cuando la gente dice que es una película más sobre la Guerra Civil, el actor asegura que en España no hay memoria histórica como la que puede existir en otros países y concluye: "Hay que volver la vista atrás para seguir adelante".