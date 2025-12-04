Fabiola Quesada desvela los detalles de su nuevo programa: "Vais a ver mucha aventura, ciencia y empatía con los animales"

Desconocida para algunos, pronto vamos a amarla todos. Ella es Fabiola Quesada, veterinaria y una amante de la naturaleza, que ahora estrena Doctora Fabiola Jones. Para descubrir los primeros detalles de este nuevo formato, Marta Flich y Gonzalo Miró la han entrevistado en Directo al grano. "Vais a ver mucha aventura, mucha ciencia, conocimiento, también mucha empatía, mucha humanidad y esa conexión entre el ser humano y la naturaleza que a veces se nos olvida", nos avanza la veterinaria sobre lo que vamos a descubrir en el programa.

Fabiola es una gran amante y conocedora de África y para esta nueva aventura televisiva, ha vuelto a elegir al continente como protagonista. "Yo tuve esa llamada de África y hay ciertas llamadas que no se pueden callar, es mi casa, es mi hogar donde resido y también donde ejerzo mi pasión", afirma con sentimiento Fabiola.

Y cuando Gonzalo Miró le pregunta sobre el principal mensaje que quiere transmitir con Doctora Fabiola Jones, la veterinaria lo tiene claro: "Creo que es esa grandísima responsabilidad que tenemos como humanos, como profesionales de dos cosas... Por una parte, proteger lo que aún queda en este planeta pero, por otra parte, la responsabilidad que tenemos de informar para hacer acciones lo mejor posible".