Horario y dónde ver el gran estreno de la 'Dra. Fabiola Jones': Descubre los detalles de esta gran aventura

¿Imaginas recorrer la sabana africana para cuidar de elefantes, guepardos, rinocerontes y más fauna salvaje? Esa es la premisa de Dra. Fabiola Jones, el nuevo programa que llega esta semana a La 1 y RTVE Play. En él seguiremos la vida profesional y personal de la veterinaria y conservacionista española Fabiola Quesada, una mujer que lleva más de una década viviendo en África y trabajando sobre el terreno para proteger a algunas de las especies más amenazadas del planeta. ¿Preparados para viajar al corazón de la vida salvaje?

Estreno Dra. Fabiola Jones A lo largo de cada episodio, acompañaremos a Fabiola en misiones reales: rescates de fauna salvaje, revisiones de campo, dispositivos de seguimiento, patrullas nocturnas contra furtivos y encuentros inolvidables con rinocerontes, elefantes, leones o guepardos. El formato nos muestra cómo se trabaja en conservación desde dentro: junto a rangers, biólogos y equipos locales, siempre desde el respeto, la ciencia y la conciencia ambiental. Rodada entre Sudáfrica y Namibia, Dra. Fabiola Jones combina aventura, divulgación y emoción en un formato inédito en la televisión española. Cada capítulo está cargado de imágenes impactantes, historias reales y momentos que muestran tanto la belleza como la fragilidad de los ecosistemas africanos. Además, el programa pone el foco en algunos de los grandes retos de la conservación actual: la protección de los rinocerontes, el furtivismo, la desaparición de hábitats, el rescate de guepardos huérfanos o el impacto del cambio climático en la vida salvaje. Todo ello contado en primera persona, con la sensibilidad y la fuerza narrativa de Fabiola. 00.24 min 'Dra. Fabiola Jones', gran estreno el jueves 4 de diciembre

Un viaje único al corazón de la fauna salvaje Dra Fabiola Jones se inscribe en la estela de los grandes formatos de aventura y conservación, pero con una perspectiva propia: la mirada de una mujer española que ha construido su vida profesional en África y que se ha convertido en un referente internacional en salud y protección de la fauna salvaje. Durante el viaje conoceremos a las personas que comparten con ella esa misión: guardaparques, veterinarios de fauna salvaje, voluntarios locales y comunidades que conviven cada día con los animales del entorno. El programa no solo muestra la vida salvaje, sino también el tejido humano que la protege.