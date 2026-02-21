Fue la primera actriz en tener un romance con Morgan Freeman: todos las curiosidades de 'El verano de sus vidas'

"Cuando una puerta se cierra en algún sitio, otra se abre en otro lugar". Esta es una de las frases que deja poso y que se recuerdan de la película El verano de sus vidas (The Magic of Belle Isle, en inglés). Cuando todo parece perdido, siempre aparece algo a lo que agarrarse y por lo que merece la pena vivir y reconectar con el mundo. Esta, al menos, es la vivencia del personaje que interpreta Morgan Freeman en esta película y que hace reflexionar sobre el sentido de la vida y de la muerte. Te contamos por qué.

Monty Wildhorn es un novelista de películas del Oeste que ha perdido el norte y la inspiración. Desde que murió su mujer no es capaz de escribir ni una sola línea. En un proceso de autodestrucción, Wildhorn no para de beber a todas horas y se da, prácticamente, por desahuciado. Su sobrino, preocupado por él, le ha encontrado un lugar para pasar las vacaciones: la casa de veraneo de un músico amigo suyo, en la tranquila Belle Isle. La única condición será que cuide del perro, y el escritor acepta. Allí conoce a Charlotte O’Neil, una mujer divorciada que intenta empezar una nueva vida, y a sus tres hijas: Flora, de seis años, Finnegan, de diez y Willow, de quince.

Realmente este escritor frustrado no quiere saber nada de la familia que vive al lado, y lo vemos al comienzo de la película. "Deseando tenerlo como vecino, señor Wildhorn", le dice Charlotte O'Neil. A lo que el escritor responde con una coz. "No hagan tanto ruido, señora O'Neil". Sin embargo, la insistencia de la pequeña Finnegan hace que no le quede más remedio que ir conociendo a sus nuevas vecinas. A regañadientes, se va acercando, le va importando lo que sucede más allá de la casa en la que vive, aunque sea un cascarrabias encerrado en sí mismo. "Beber es una profesión muy exigente y no puedo mantener dos trabajos a la vez".

'El verano de sus vidas'

Alegato por las segundas oportunidades Charlotte O’Neil trabaja a destajo para sacar a sus tres hijas adelante, y a pesar de los esfuerzos, a veces siente que no llega a todo. El vecino de al lado, que en un principio no tiene fuerza ni para sacar al perro que debe cuidar, va acercándose y ayudándola. Además, el personaje que interpreta Morgan Freeman cultiva la imaginación de las niñas y fomenta su curiosidad por la lectura. "Nunca dejes de buscar lo que no está". El verano de sus vidas habla de los nuevos, y muchas veces inesperados, comienzos. Las citas de la película en boca de Freeman, con su voz inconfundible, llevan a la reflexión sobre cómo salir cuando se está tocando fondo. "La mayoría de las veces la vida real no está a la altura de lo que hay en nuestras cabezas, pero de vez en cuando se acerca bastante... me pillaste en uno de esos momentos enrarecidos". 'El verano de sus vidas'

Pocas veces se abre al amor Esta película es una de las pocas ocasiones en las que el personaje que interpreta Morgan Freeman muestra su corazón y se abre al amor. Generalmente, sus papeles siempre son de mentor, sabio o figura de autoridad. El actor se acerca a un registro que, como es habitual, desarrolla con gran éxito. De hecho, en una entrevista de 2012 con el "Huffington Post", su compañera de reparto, Virginia Madsen, señaló que a pesar de la extensa carrera cinematográfica de Morgan Freeman, ella fue la primera actriz que tuvo una historia de amor romántica en pantalla con uno de los personajes de Freeman. -Leí que eres la primera actriz en besar a Morgan Freeman en la pantalla. -Definitivamente, soy la primera que ha tenido una historia de amor romántica con él.

Con Rob Reiner a los mandos El verano de sus vidas está dirigida por Rob Reiner, y además de Freeman y Madsen, el reparto lo completan Madeline Carroll, Emma Fuhrmann y Nicolette Pierini que interpretan a las tres hijas de Charlotte O'Neil. Esta película que refleja la Belle Isle se rodó principalmente en el pueblo de Greenwood Lake, en el estado de Nueva York, Estados Unidos. El rodaje tuvo lugar en julio de 2011, capturando la pintoresca zona del lago y sus alrededores. 'El verano de sus vidas'