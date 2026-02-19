'Historias de aquella niña', el renacer de Leire Martínez
- El disco nace de un proceso de reconexión con la infancia de la cantante
- Contiene colaboraciones con Edurne, Abraham Mateo o los argentinos Miranda
Las tardes de RNE
Todos conocemos la historia de Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh, que plasmó en "Mi nombre", su primer sencillo en solitario tras cerrar la etapa con el grupo y por el que recibió el Disco de Oro.
Ahora inicia una nueva etapa estrenando su nuevo álbum, Historias de aquella niña. Y por eso se ha pasado por Las tardes de RNE para charlar con David Cantero y Marta Solano.
Una oda a su infancia
Para Leire Martínez Historias de aquella niña ha significado un proceso de introspección y reconexión. "Para mí este disco ha supuesto como una especie de terapia, porque gracias a él y a este proceso de composición me he reencontrado y he conectado con partes de mí que eran fundamentales".
Entre esas partes, la vocalista destaca la ingenuidad, la espontaneidad, la pasión, la creatividad o la falta de prejuicios y miedos. "A veces nos volvemos un poco grises y desterramos todas estas cosas que parece que no se aceptan como conducta de adulto. Y creo que es una pena porque son partes fundamentales de quiénes somos".
El disco se lanza este viernes 20 de febrero y el concierto de presentación será dos días después, el domingo 22, en la sala La Riviera de Madrid. Un concierto para que el que se han vendido todas las entradas. "Estoy feliz porque yo creo que el lugar más mágico para escuchar las canciones es en el directo".
Leire Martínez se irá además de gira por España y Latinoamérica. Además de por Madrid, Bilbao y Barcelona, fechas para las que está todo agotado, pasará por el Festival de les Arts de Valencia, el Arenal Sound de Burriana (Castellón) o O Son do Camiño, de Santiago de Compostela.
Un disco de colaboraciones
El disco contiene canciones con artistas como Abraham Mateo o Edurne, junto a la que interpreta "No se me da bien odiarte".
Este es uno de los temas que más le emociona, ya que está compuesto por Andrés Suárez y tiene una intrahistoria relacionada con el artista. "Es un regalo que Andrés nos hizo a mi marido y a mí, porque yo conozco a mi marido por Andrés. Andrés nos escribió una canción con esta melodía y yo le pedí a Andrés para el disco poder darle mi toque y personalizarla [...] Yo le cambié la letra, pero la melodía es suya".
Historias de aquella niña también contiene una canción junto a Miranda, participantes del Benidorm fest 2026, titulada "El ruido". Marta Solano ha aprovechado para lanzarle la indirecta: "Yo te quiero ver a ti también un año en el Benidorm Fest". Y Leire ha sido clara: "¡Pues por qué no!"
La entrevista se ha cerrado con la incorporación de Ana Cristina García Cerrato, estudiante del Máster de Radio de RNE y la Universidad Complutense de Madrid. Cristina le ha propuesto un pequeño juego de adivinar canciones suyas escuchando partes de la instrumental y le ha lanzado una última pregunta: ¿Qué tres deseos pediría si pudiesen concedérselos en Las tardes de RNE?
"Que mi carrera sea longeva. El poder seguir escribiendo canciones, que no se agoten la creatividad ni las ganas, sobre todo de seguir haciéndolo [...] Y sobre todo disfrutarlo, seguir disfrutando", ha respondido.