'Historias de aquella niña', el renacer de Leire Martínez

Todos conocemos la historia de Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh, que plasmó en "Mi nombre", su primer sencillo en solitario tras cerrar la etapa con el grupo y por el que recibió el Disco de Oro.

Ahora inicia una nueva etapa estrenando su nuevo álbum, Historias de aquella niña. Y por eso se ha pasado por Las tardes de RNE para charlar con David Cantero y Marta Solano.

Una oda a su infancia Para Leire Martínez Historias de aquella niña ha significado un proceso de introspección y reconexión. "Para mí este disco ha supuesto como una especie de terapia, porque gracias a él y a este proceso de composición me he reencontrado y he conectado con partes de mí que eran fundamentales". Entre esas partes, la vocalista destaca la ingenuidad, la espontaneidad, la pasión, la creatividad o la falta de prejuicios y miedos. "A veces nos volvemos un poco grises y desterramos todas estas cosas que parece que no se aceptan como conducta de adulto. Y creo que es una pena porque son partes fundamentales de quiénes somos". ““ El disco se lanza este viernes 20 de febrero y el concierto de presentación será dos días después, el domingo 22, en la sala La Riviera de Madrid. Un concierto para que el que se han vendido todas las entradas. "Estoy feliz porque yo creo que el lugar más mágico para escuchar las canciones es en el directo". Leire Martínez se irá además de gira por España y Latinoamérica. Además de por Madrid, Bilbao y Barcelona, fechas para las que está todo agotado, pasará por el Festival de les Arts de Valencia, el Arenal Sound de Burriana (Castellón) o O Son do Camiño, de Santiago de Compostela.