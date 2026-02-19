Juegos Olímpicos de Invierno 2026: qué ver el viernes 20 de febrero en RTVE Play

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 están teniendo lugar del 6 al 22 de febrero en las montañas italianas. El viernes 20 de febrero llega con la resaca de la fiesta del deporte español que se vivió este jueves, con el oro de Oriol Cardona, el segundo de la historia de nuestro país, y el bronce de Ana Alonso. Dos medallas que convierten ya a estos Juegos en los más exitosos de nuestra historia. El sábado puede caer una tercera en el relevo mixto de Cardona y Alonso.

Se acerca el final de los Juegos y, con ello, los deportes de equipos llegan a la fase decisiva. Este viernes tenemos las semifinales masculinas de hockey sobre hielo y en curling, el partido por el bronce masculino y la primera semifinal femenina entre Canadá y Suecia. Con la vuelta de los jugadores de la NHL, Canadá frente a Finlandia y Estados Unidos contra Eslovaquia se jugarán dos puestos en la final.

Seis finales, un partido por el bronce y tres semifinales Los platos fuertes de la jornada serán las seis finales que se podrán ver en RTVE Play. La final femenina de ski cross de esquí acrobático, la masculina de 15 km de biatlón, la femenina de 1500 m de patinaje de velocidad, la masculina de halfpipe y aerials de esquí acrobático y la de 5000 m masculina y 1500 m femenina de patinaje de velocidad en pista corta. Además, podremos disfrutar de las semifinales masculinas de hockey sobre hielo, el partido por el bronce masculino y la primera semifinal femenina de curling. También tendremos las primeras bajadas femeninas de bobsleigh. Para finalizar, el repaso diario de la jornada en Milano Cortina en Juegos, con Ernest Riveras y Paula Fernández Ochoa.

Los mejores atletas La campeona olímpica, la sueca Sandra Näslund, vuelve a ser la principal favorita en ski cross y sus mayores rivales serán la suiza Fanny Smith y la canadiense Marielle Thompson. No se paga demasiado que el chino Qi Guangpu revalide su título olímpico de aerials; las alternativas son el atleta independiente Dmytro Kotovskyi y el suizo Noé Roth. Ana Alonso, bronce en 'skimo' cuatro meses después de un atropello: "Me decían que no iba a llegar a los Juegos..." El noruego Johannes Thingnes Bo es el máximo candidato al oro en biatlón, junto a su compatriota Sturla Holm Laegreid (famoso por temas extradeportivos en estos Juegos) y el francés Quentin Fillon Maillet. Las neerlandesas Antoinette Rijpma-de Jong e Ireen Wüst tienen opciones de desbancar a la campeona olímpica de 1500 m de patinaje de velocidad, la japonesa Miho Takagi. El neozelandés Nico Porteous se presenta de nuevo como el rival a batir en halfpipe tras su oro en Pekín 2022. Corea del Sur, Canadá y China se perfilan como aspirantes al podio en el 5000 m relevos masculino y la neerlandesa Suzanne Schulting, la surcoreana Choi Min-jeong y la canadiense Kim Boutin, en el 1500 m femenino. Canadá y Estados Unidos, como ha pasado en la categoría femenina, son los claros favoritos a pasar a la final de hockey sobre hielo.