Cantautor, poeta, filósofo, humorista, dibujante, predicador... Trazar la biografía de Facundo Cabral es enfrentarse a un ejercicio de fe; nunca mejor dicho, pues fue ante todo un creyente. La frontera entre la autoficción y la realidad es tan delgada que muchas veces ni existe. Producto de ese carácter fabulador del personaje es la confusión y hasta el error en que muchas fuentes incurren al intentar contar su vida.

Nacido en La Plata (Argentina), Cabral obtuvo su mayor éxito internacional con la canción "No soy de aquí, ni soy de allá", traducida a decenas de idiomas desde su creación en 1970 e interpretada por artistas tan diversos como Alberto Cortez (quien la popularizó), Julio Iglesias o Chavela Vargas. El tema formó parte de su disco homónimo, Facundo Cabral. Tras este primer álbum publicará otros cuarenta entre grabaciones de estudio, recopilaciones y conciertos en vivo. En estos últimos encontraba su hábitat natural para contar historias en forma de monólogos; algunos cargados de lirismo y otros, de sarcasmo. La conexión con el público era absoluta.

Rodolfo Enrique Cabral Camiña –su verdadero nombre– fue un artista multidisciplinar, con una historia llena de giros dramáticos: desde el abandono de su padre a él y a sus seis hermanos, la muerte de cuatro de ellos mientras recorrían miles de kilómetros junto a su madre para sobrevivir, una infancia internado por su dependencia del alcohol y después, ya de adulto, el fallecimiento de su mujer e hija en un accidente aéreo en Los Ángeles. Esta cadena de vivencias resulta tan terrible que hay quien cree que forman parte de sus guiones. Sin embargo, su muerte a manos de unos narcotraficantes que pretendían asesinar a otra persona –algo increíble y tristemente real– otorga verosimilitud a toda una vida trepidante.

Facundo Cabral fotografiado en Miami (Florida). Octubre de 2009. Zayra Morales (EFE)

El documental sonoro "Facundo Cabral, el cantor de aquí y de allá", con guion de Juan Ballesteros y realización de Samuel Alarcón, cuenta la historia de este cristiano heterodoxo, apolítico comprometido y exiliado durante la dictadura argentina, que recorrió más de 150 países y que no tuvo casa, ni coche, ni tarjeta de crédito. El relato reúne las voces de Gabriela Llanos, autora del libro Facundo Cabral, crónica de sus últimos días; Pablo Pérez Iglesias, mánager personal y amigo del artista; y Gabriel Plaza, periodista musical argentino. Además, el Archivo RTVE nos permite escuchar a Percy Llanos, productor musical y testigo de la muerte del cantor; Alberto Cortez, compañero de escenarios; y al propio Facundo Cabral en entrevistas y conciertos.

