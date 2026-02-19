Arturo Valls es una 'Mala persona' en esta comedia tan divertida como irreverente: Gran estreno en RTVE Play

"De eso se trata, de que me odien cuando me muera". Esta frase podría resumir el late motiv de la película en la que Pepe (Arturo Valls) se convierte en una Mala persona. Ayuda en el comedor social, presta dinero a sus vecinos, aporta en la parroquia del barrio y hasta colabora en un coro con expresidiarios. Pepe lo tiene todo, quizás en demasía, pero tras recibir una noticia extrema también toma una decisión extrema: ser la peor persona del mundo.

Mala persona es una de esas películas que te hacen reflexionar sobre lo bueno y lo malo, sin pasar por lo regular. Se puede interpretar como un alegato sobre que la bondad debe darse en su justa medida para evitar abusos. Esta comedia dirigida por Fer García-Ruiz es irreverente, libre y con enganche, con unos protagonistas que hacen que todo funcione y con un trasfondo de barrio obrero, migrante, donde a nadie le sobra el dinero.

Arturo Valls en 'Mala persona'

Un giro de 180 grados Arturo Valls se mete en la piel de Pepe, un hombre que está dispuesto a someterse a un trasplante de riñón para salvar a su suegra. Es alguien a quien nadie toma en serio porque nunca se enfada y siempre disculpa los abusos de los demás. Tras una revisión médica, le dan una noticia que cambia su vida de manera literal: le quedan pocos meses de vida. Para empezar a tomar decisiones, acude a su mejor amigo Juanjo, interpretado por Julián Villagrán, y a partir de ahí comienza su transformación: bebida, drogas, peleas y muchos más comportamientos totalmente inesperados para una persona como él. Siguiendo los consejos de su mejor amigo, no faltan los comentarios misóginos, machistas o racistas que pronto harán que todo el barrio le empiece a odiar. Realmente, ese es el objetivo de Pepe, que cuando se muera nadie el eche en falta, sino más bien, todo lo contrario. Los pasos que ha de seguir, según el consejo de Juanjo son: olvidar sus principios; ser un delincuente; destruir su matrimonio. Es verdad que los sigue a rajatabla, aunque la bondad que caracteriza a Pepe sobresale también cuando intenta ser mala persona. En el papel de bueno y de malo, Arturo Valls siempre encuentra momentos para el humor. Además, su compañera de vida en la película, su querida Sagrario, se lo perdona todo. Eso sí, cuando Pepe sobrepasa una línea roja, ya no hay vuelta atrás. Julián Villagrán es Juanjo en 'Mala persona' Esta película está catalogada como comedia, aunque el propio Arturo Valls en una entrevista en RTVE.es aporta otra visión. "Es una historia de amor. Él lo que quiere es que la gente que le rodea no le eche de menos cuando se muera y lo recuerden como un cabrón".

Malena Alterio siempre suma Sagrario es una mujer que puede con todo y que está completamente enamorada de Pepe. El trabajo del día a día en el bar, la falta de dinero, el cuidado de su madre y lidiar con una hija adolescente, no dejan hueco para dedicarse a su pareja, aunque ella lo busca. Con humor, picaresca y naturalidad, Malena Alterio, ganadora de un Goya por la película Que nadie duerma, borda un personaje que se hace querer y que hace creíble la historia. Además de los dos actores protagonistas, Mala persona cuenta con otro personaje que aporta frescura: José Corbacho es el cura del barrio. Le da igual el secreto de confesión y lleva bastante mal lo de la castidad, sin embargo, la iglesia es uno de los escenarios centrales de la película y donde se refugian las personas más vulnerables de la zona. En esta cinta, Fer García-Ruiz describe situaciones desgraciadas, pero comunes, con las que consigue hacer humor. Malena Alterio es Sagrario en 'Mala persona' Cuando en 2022 se rodó la película, los vecinos de Bellvitge, en Hospitalet de Llobregat, se tuvieron que acostumbrar a ver sus calles convertidas en un escenario de cine. Con los andamios de obra perennes, las tiendas de barrio, locales casi traspasados y el bar que sirve de refugio para muchos, se retrata el día a día de un barrio en completa ebullición y donde conviven los vecinos de toda la vida, con los que vienen de otros países en busca de una oportunidad mejor.