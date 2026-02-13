DART 2025: donde el arte contemporáneo se piensa desde el cine documental

El documental sobre arte contemporáneo vive un momento de especial vitalidad, explorando nuevos lenguajes, miradas y formas de pensamiento visual. Desde su creación en 2017, el Festival DART de Barcelona, dirigido por Enrichetta Cardinale, se ha consolidado como una cita imprescindible para acercar estas propuestas al gran público, transformando las salas de cine en espacios de reflexión colectiva sobre el arte de nuestro tiempo.

Metrópolis presenta un programa especial dedicado a la última edición del festival, celebrada el pasado mes de diciembre en Barcelona, con una selección de títulos que abordan cuestiones clave del presente. Desde el mercado del arte y sus tensiones, la memoria y el archivo como herramientas de resistencia hasta la revisión crítica de la historia. Explora igualmente el papel de las instituciones culturales o la vigencia del arte como práctica viva y en constante transformación gracias a su programa Acció>Cinema en colaboración con diferentes Museos y Centros de arte.

DART: pensar el arte desde el cine DART nació en 2017 con el objetivo de explorar un territorio todavía poco transitado: el cruce entre el cine documental y el arte contemporáneo. Lejos de limitarse al retrato biográfico, su programación propone nuevas formas de experimentar el arte a través del lenguaje cinematográfico, ampliando los marcos tradicionales de museos, galerías o escuelas. La edición de 2025 confirma esta vocación, con documentales que combinan rigor, mirada crítica y una clara voluntad de llegar a públicos diversos. El cine se convierte aquí en una herramienta educativa, pero también en un espacio de cuestionamiento, capaz de revelar los procesos, las tensiones y los contextos que atraviesan la creación artística actual.

Arte, mercado y conflicto Algunos de los documentales más destacados de esta edición abordan las zonas más conflictivas del sistema del arte. Es el caso de Loot: A Story of Crime and Redemption (2025), de Don Millar, una investigación exhaustiva sobre el saqueo del patrimonio cultural de algunos países como Camboya, y el largo recorrido de las obras expoliadas hasta museos y colecciones occidentales. A través de archivos, testimonios y casos emblemáticos, este trabajo plantea preguntas incómodas sobre la restitución, la memoria histórica y la responsabilidad institucional. Minted (2025), de Nicholas Bruckman En un registro muy distinto, pero igualmente crítico, destaca Minted (2025), de Nicholas Bruckman, que se adentra en el vertiginoso mundo de los NFTs y el mercado del arte digital. Desde el boom especulativo de 2021 hasta su abrupto desplome, el documental analiza las promesas y peligros de una tecnología que ha transformado las reglas del juego para artistas, coleccionistas y mercados, cuestionando qué entendemos hoy por valor, autoría y creación.

Miradas nacionales: arquitectura, ciudad y disidencia creativa El cine documental nacional tiene una presencia destacada en esta edición, con trabajos que revisitan figuras clave de la arquitectura y el arte contemporáneo español. MIRALLES (2025), de Maria Mauti, propone un acercamiento sensible y poco convencional a la figura de Enric Miralles. Más allá del mito, el documental construye un retrato del arquitecto a partir de su pensamiento, sus procesos y las obras que dejó como legado, revelando una forma de entender la arquitectura como espacio de experimentación, juego y emoción. Dios lo ve (2025), de Àlex Guimerà y Guillem Ventura En Dios lo ve (2025), de Àlex Guimerà y Guillem Ventura, el protagonista es Oscar Tusquets, una de las figuras más singulares y provocadoras de la cultura española reciente. A través de su voz y la de artistas y escritores cercanos, este documental traza un retrato libre y gamberro de un creador que ha transitado con naturalidad entre arquitectura, diseño, literatura y pintura. Completa este bloque Go Classic (2024), de Esteban Tempe y Tomás Ergasto, que se adentra en el universo del artista urbano El Xupet Negre. El documental reflexiona sobre el arte público, la memoria colectiva y la transformación simbólica de Barcelona, a partir de un icono gráfico que lleva décadas dialogando con la ciudad.

Mujeres artistas: cuidado, espacio público y resistencia El legado de las mujeres artistas y su influencia en las generaciones actuales es otro de los ejes fundamentales de esta edición. Maintenance Artist (2025), de Toby Perl Freilich, recupera la figura de Mierle Laderman Ukeles, pionera del arte público y creadora del influyente Maintenance Art Manifesto. Maintenance Artist (2025), de Toby Perl Freilich El documental muestra cómo esta artista convirtió las tareas de cuidado y mantenimiento, tradicionalmente invisibilizadas, en una potente práctica artística y política, redefiniendo el papel del arte en el espacio público y cuestionando las jerarquías del sistema cultural.

Archivo, memoria e identidad La recuperación del archivo como acto creativo y político atraviesa algunos de los trabajos más emocionales del festival. Memories of Love Returned (2024), de Ntare Guma Mbaho Mwine, es un viaje íntimo y profundamente humano que reivindica el archivo fotográfico como herramienta de memoria, identidad y comunidad. A lo largo de más de dos décadas de seguimiento, el director reconstruye la historia del fotógrafo ugandés Kibaate Aloysius Ssalongo, revelando cómo las imágenes pueden sanar, conectar generaciones y devolver dignidad a historias olvidadas.

Acció>Cinema: cine, museo y mirada panafricana Una de las apuestas más singulares de esta edición la encontramos en la sección Acció>Cinema, que refuerza el diálogo entre el cine documental y las instituciones artísticas. En colaboración con el MACBA de Barcelona, esta sección se vincula a la exposición Proyectar un planeta negro. El arte y la cultura de Panáfrica, ampliando su reflexión a través del lenguaje cinematográfico. Future History. Un legado desconocido de la resistencia etíope (2025), de Wendimagegn Belete En este contexto se presenta el documental Future History. Un legado desconocido de la resistencia etíope (2025), de Wendimagegn Belete, una obra que revisa la historia de la resistencia de Etiopía frente al fascismo desde una perspectiva decolonial. Se proyecta en su lengua original como gesto político y cultural. El programa recoge las voces de la directora del MACBA, Elvira Dyangani Ose, y del politólogo e investigador Saiba Bayo, quienes reflexionan sobre memoria, historia y panafricanismo, así como sobre el papel del arte y el cine en la construcción de nuevos relatos colectivos.