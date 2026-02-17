Claves para crear ambientes alegres y acogedores: los errores más comunes al elegir colores y cómo evitarlos

El color ha sido el auténtico protagonista de las pruebas de esta semana en DecoMasters. Más allá de una decisión estética, los equipos se han enfrentado al desafío de entender el color como una herramienta estratégica capaz de transformar por completo un espacio.

Utilizado con criterio, el color puede multiplicar la luminosidad, modificar la percepción de los volúmenes en estancias pequeñas, generar sensación de amplitud o definir la atmósfera emocional de una habitación según su uso. No se trata solo de pintar paredes, sino de construir experiencias y emociones cuando habitas en ellas.

El encargo de remodelar las estancias de la Fundación Balia exigía precisamente eso: crear espacios alegres, acogedores y, sobre todo, motivadores para los niños que acuden a ella. El jurado insistió en una idea clave: identificar y ajustar correctamente los tonos de color es un ejercicio fundamental, porque los colores definen atmósferas, describen personalidades y determinan la armonía de un conjunto.

''Deco Consejos'' para no fallar Marta Riopérez y Lorenzo Castillo ofrecieron una auténtica lección magistral sobre el poder del color. Subrayaron que ''no es un mero recurso decorativo, sino un elemento estructural del diseño interior''. Estos fueron algunos de sus “Deco Consejos”: En habitaciones pequeñas, aplicar un tono oscuro en la pared de fondo puede generar profundidad y aportar sensación de mayor amplitud.

en la pared de fondo puede y aportar sensación de mayor amplitud. El color debe dialogar con el estilo buscado : no es lo mismo plantear una estancia clásica que una contemporánea; la paleta cromática condiciona el resultado.

Durante la última prueba, las parejas en riesgo de expulsión también aprendieron que baños y aseos son una prolongación de la decoración del resto de la vivienda. Desde sustituir el azulejo tradicional por papeles decorativos o textiles hasta incorporar piezas personales como jarrones, cuadros o esculturas. En estos espacios, la combinación entre color e iluminación, especialmente en la zona del lavabo, resulta determinante.