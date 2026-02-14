'Moulin Rouge' cumple 25 años: descubre los secretos de la película, los atrevidos números musicales y la historia de Nicole Kidman

Es icónica, un referente, un clásico moderno, una fantasía. De ella se ha dicho de todo, y todo bueno. Moulin Rouge hizo mundialmente famoso a Baz Lurhmann y convirtió a Nicole Kidman en más que una gran estrella. La película rompió las reglas establecidas, abrazando una estética y una narrativa libres, sin límites: es más que un musical, es un teatro barroco y desmedido, tan romántico como divertido. Resulta imposible elegir una escena o un número musical, porque todos son apabullantes, alucinantes y, en algunos casos, muy sexis.

La cinta hizo historia, al menos en la forma de rodar las escenas musicales. Cierto es que Luhrmann bebe de los clásicos de Hollywood y Broadway, pero va más allá y se atreve a romper esquemas, adentrándose en un universo estético libre. Hoy se aplaude, y con razón, la escena del baile de la película The Sinners (Los pecadores) y la influencia de Luhrmann es notable. Satine, el personaje de Nicole Kidman, es el hilo conductor de la historia. Sobre ella recae casi todo el peso de la historia y sabiendo que este personaje podría cambiar su carrera y su vida se entregó con pasión. Su matrimonio con Tom Cruise daba los últimos coletazos y Kidman se refugió en el trabajo. La actriz venía de Eyes Wide Shut, y en 1999 compaginó rodaje de Moulin Rouge y Los Otros, ambas estrenadas en 2001. Ese año se hizo público el divorcio y para Kidman comenzó una nueva y fructífera etapa: en 2003 ganó el Oscar por Las horas.

Moulin Rouge es una historia de amor, ambientado en el París de 1899. Allí llega Christian, un joven escritor inglés que quiere vivir plenamente la revolución bohemia que se apodera del submundo de la ciudad, marcado por la droga y la prostitución. El epicentro es el Moulin Rouge, un club nocturno donde no importan las diferencias sociales y tanto ricos como pobres dan rienda suelta a sus pasiones. Allí Christian conocerá a Satine, que regenta el club, y junto empezarán una aventura tan pasional como peligrosa, porque El Duque también está enamorado de Satine.

Nicole Kidman

Inspiración y estructura El mítico cabaret Moulin Rouge se inauguró en París en 1889, coincidiendo con la Exposición Universal que celebraba la capital francesa. Allí, encontró inspiración el pintor Henri Toulouse-Lautrec, que inmortalizó a las bailarinas y el ambiente cabaretero en sus obas. Su intensa fue tan intensa como apasionante, y el escritor Pierre La Mure la recogió en una novela que se publicó en 1950. Se titulaba, como no, Moulin Rouge, mismo título de la película que hizo John Ford en 1952, con por José Ferrer y Zsa Zsa Gabor, como protagonistas. La cinta ganó dos premios Oscar: Mejor dirección de arte y Mejor diseño de vestuario. Dos categorías que marcarían de las que volveremos a hablar. Casi 50 años después, Baz Luhrmann quiso hacer su versión, pero sus musas tenían un plan distinto. "Cuando estaba en la India investigando para hacer Sueño de una noche de verano, fuimos a un enorme cine helado para ver una película de Bollywood. Allí estábamos, con dos mil personas viendo una película en hindi. Era comedia, con mucho drama y tragedia, y además un estallido de canciones. ¡Duró tres horas y media! Yo tenía la sensación de que habíamos aprendido hindi porque lo entendimos todo. Era increíble lo involucrado que estaba el público, y pensé ¿Podríamos hacer esto en Occidente? Pensé en Shakespeare y pensé que con Moulin Rouge podríamos ir más allá, introduciendo elementos de La Bohème y otras óperas trágicas", contaba en el estreno. Cierto es que Moulin Rouge bebe de la obra de Giacomo Puccini (un joven escritor del ambiente bohemio se enamora de una joven que tiene una enfermedad terminal), pero también de La Traviata, que está basada a su vez en La dama de las camelias (de nuevo la enfermedad mortal de una joven). La parte final, el descenso al averno, toma como referencia Orfeo en los infiernos, de Jacques Offenbach. De esta obra, la parte más conocida es 'Galop infernal', que popularmete se conoce como 'El cancán', que tanto el Moulin Rouge como el Folies Bergère incluyeron en sus repertorios para amenizar el frenesí de sus bailarinas. 'Moulin Rouge' RTVE

Reparto Ewan McGregor es el otro protagonista. El actor interpreta al joven Christian, pero se cuenta que este papel se pensó para Heath Leger. Luego pensaron que era demasiado joven y se apostó por Ewan McGregor, que era ocho años mayor que él. Junto a ellos destacan Jim Broadbent, Richard Roxburgh y John Leguizamo. Hay un pequeño papel para la otra estrella australiana, Kylie Minogue. La actriz se convierte en la Campanilla de Peter Pan que canta 'The sound of music' ( de Sonrisas y lágrimas). Este personaje no estaba en la primera versión del guion, pues es había pensado en un hombre grande y musculoso, con larga cabellera. Iba a interpretarlo Ozzy Osbourne, pero se cambió de idea y se apostó por Kylie convertida en hada. Pero Ozzy no desapareció del todo: el grito final del hada sale de su garganta. John Leguizamo interpreta a Henri Toulouse-Lautrec y hubo que simular que sus piernas eran muy cortas. Se recurrió a un doble para algunas escenas, pero para otras tenía que caminar de rodillas con aparatos ortopédicos especiales y calcetines de un color especial para poder eliminar parte de sus piernas digitalmente. Leguizamo tuvo que estar la mayor parte del rodaje en cuclillas y necesitó varias sesiones de fisioterapia por el daño que esto le provocó. Nicole Kidman RTVE

Vestuario y joyas Un equipo de setenta personas trabajaron en el departamento de vestuario, capitaneado por Catherine Martin, esposa de Baz Luhrmann y el diseñador de vestuario australiano Angus Strathie. Se confeccionaron cerca de 450 trajes y vestidos, pero hubo varios que se compraron en tiendas vintage o se alquilaron. Martin investigó viendo películas, fotografías y guías y folletos antiguos para empaparse del espíritu francés de finales del XIX y a partir de ahí inventaron un estilo rompedor, mezclando barroquismo y extravagancia con decadencia y perversidad. "La idea era proyectar una imagen similar a la del Studio 54, con gente divina empapada en sudor, desprendiendo un olor a absenta y sexo", dijo Catherine. Para diseñar el vestuario de Nicole Kidman se repasó el estilo de divas del cine como Rita Hayworth y Marilyn Monroe. En el armario de Satine destaca el vestido rojo, inspirado en la obra 'Retrato de Madame X', de John Singer Sargent. Las joyas llaman poderosamente la atención, pero destaca el collar creado por Stefano Canturi, valorado en 2,5 millones de dólares, que se convirtió en la joya más cara creada específicamente para una película. Está inspirado en el estilo Luis XVI y realizado a mano en oro blanco de 18 quilates, con 1308 diamantes con un peso combinado de 134 quilates. La pieza central es un llamativo diamante de talla esmeralda de 5 quilates, mientras que el cierre está adornado con un zafiro azul de Sri Lanka de talla cabujón de 2,5 quilates. "La creación del collar fue un proceso meticuloso, que implicó semanas de investigación y tres meses de ajustes regulares para garantizar que complementara a la perfección el escote de Kidman", se dice en el comunicado de prensa. Nicole Kidman es Satine Rodaje peligroso El rodaje fue muy complicado y algunas escenas de baile se ensayaron durante semanas. En uno de esos ensayos Nicole Kidman sufrió una caída que le provocó la fractura de dos costillas y una lesión de rodilla. Hubo que hacer un parón y detener el rodaje, pero en cuanto la actriz empezó a recuperarse se retomó el plan de rodaje. Eso sí, solo se rodaron las escenas con planos medio y corto, ya que la actriz utilizaba silla de ruedas. Kidman ya había aceptado rodar La habitación del pánico, pero su lesión le impidió hacer la película y su personaje fue para Jodie Foster.

La escena más difícil de rodar. ¡Ojo, spoiler! Está claro que las secuencias más complicadas de rodar son los números musicales en los que participan decenas de personas, pero el director sabía cómo colocar las cámaras y se relajaba tras el grito de ¡Acción! Para Luhrmann, la escena más difícil fue la muerte de Satine, cuando ella está detrás del escenario con Christian. "Había muchas emociones en el ambiente. Nicole estaba pasando por un momento muy duro de su vida personal y yo también había tenido el mío. Ewan estuvo soberbio, tuvo que abrirse de corazón y dejarse llevar. Su llanto nos dolió a todos, y cuando solo sucede no te planteas dejar de rodar". 'Moulin Rouge' 5

Banda sonora La película se rodó íntegramente en Sidney y Nicole Kidman grabó sus canciones en la casa de Baz Luhrmann. En la banda sonora destaca el tema 'Come What May', que David Baerwald escribió para Romeo y Julieta, la anterior película del australiano. Finalmente no se utilizó, pero resultaba perfecta en Moulin Rouge y es, además, la única canción completamente original de toda la banda sonora. Fue un bombazo y todos se extrañaron cuando no recibió una nominación al Oscar, pero las reglas no permiten que compita una canción escrita para otra película. Luhrmann utiliza un sinfín de canciones, y todas conocidas: Desde 'All You Need is Love' de The Beatles y 'Heroes' de David Bowie a 'I Will Always Love You' de Dolly Parton y 'Your Song' de Elton John. Los temas que más calaron fueron las versiones de 'Lady Marmalade', interpretada por Christina Aguilera, Lil' Kim, Mya & P!nk, y 'El tango de Roxane' (inspirado en el famoso tema de The Police), que interpretan Ewan McGregor, José Feliciano y Jacek Koman. La banda sonora completa arrasó en las listas de ventas: David Bowie – Nature Boy Christina Aguilera, Lil’ Kim, P!nk & Mia – Lady Marmalade Fatboy Slim – Because We Can Nicole Kidman, Jim Broadbent & Lara Mulcahy – Sparkling Diamonds Valeria – Rhythm Of The Night Ewan McGregor & Alessandro Safina – Your Song Bono, Gavin Friday & Maurice Seezer – Children of the Revolution Nicole Kidman – One Day I’ll Fly Away Beck – Diamond Dogs Nicole Kidman, Ewan McGregor & Jamie Allen – Elephant Love Medley Nicole Kidman & Ewan McGregor – Come What May José Feliciano – El Tango De Roxanne Rufus Wainwright - Complainte De La Butte John Leguizamo, Nicole Kidman & Alka Yagnik - Hindi Sad Diamonds David Bowie & Massive Attack – Nature Boy Christina Aguilera, Lil’ Kim, P!nk & Mia - Lady Marmalade (Thunderpuss Radio Mix Version) Craig Armstrong – Your Song Nicole Kidman, Jim Broadbent & Lara Mulcahy – Sparkling Diamonds Nicole Kidman – One Day I’ll Fly Away (Tony Phillips Remix) Jim Broadbent, Nicole Kidman & Jacek Koman - The Pitch (Spectacular Spectacular) Nicole Kidman & Ewan McGregor – Come What May Jim Broadbent, Richard Roxburgh & Anthony Weigh– Like A Virgin Amiel Daemion - Meet Me In The Red Room Your Song (From The After The Storm Scene) Jim Broadbent, Nicole Kidman & Jacek Koman - The Show Must Go On Ewan McGregor - Ascension/Nature Boy Steve Sharples – Closing Credits: Bolero 'Moulin Rouge' ganó dos Oscar Críticas divididas Moulin Rouge inauguró el Festival de Cine de Cannes en 2001 y se convirtió en un éxito mundial de taquilla: recaudó más de 172 millones de dólares. El público amaba la película, pero la crítica se dividió: la alabaron y la defenestraron. "Nicole y yo sabíamos que iba a revolucionar a la gente, porque era una película diferente. Pero no estábamos preparados para la crítica de la prensa de Cannes, que . Por suerte, el publico celebró la película”.

Y llegaron los Oscars Nicole Kidman logró su primera nominación al Oscar y fue como actriz principal. Partía como favorita de la noche pero Hollywood hizo de las suyas y se lo dio a Halle Berry. Una decisión que sorprendió a todos, sobre todo a la propia actriz: los minutos que dura la secuencia desde que dicen su nombre hasta que termina su discurso son historia de los Oscars, pero también la inspiración para miles de memes. El premio lo entregó Russell Crowe, que vio decepcionado como su compatriota se iba sin estatuilla. La película competía en once categorías, casi todas técnicas salvo las de Mejor película y Mejor actriz protagonista. Los dos únicos premios que se llevó fueron los Oscar a Mejor vestuario y Mejor dirección de arte, dos equipos capitaneados por Catherine Martin, esposa de Lurhmann y ganadora de cuatro estatuillas: dos por Moulin Rouge y las mismas por El gran Gastby. Baz Lurhmann no estuvo nominado, curiosamente nunca lo ha estado.

Influencia y repercusión Moulin Rouge ha sido una referencia constante en el cine, el teatro (hubo una versión musical para Broadway que arrasó) y la moda, y Nicole Kidman añadió el título de icono fashion al de gran estrella internacional. Karl Lagerfeld quedó fascinado con su elegancia y charme y la contrató para ser la imagen del icónico perfume Chanel N5. Para mantener el glamur de Moulin Rouge, el diseñador pidió que el spot publicitario lo dirigiera Luhrmann y así fue. Se lanzó a lo grande y la actriz fue al desfile de la maison francesa como estrella invitada, provocando un gran revuelo en la Semana de la moda de París.