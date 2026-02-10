Paco Sáez: "El storyboard es el esqueleto que sujeta la película"

Paco Sáez (Alicante, 1970) es uno de los mejores dibujantes de storyboards españoles y ha colaborado en numerosas películas y series (tanto de dibujos animados como de acción real), como Spanish movie, Atrapa la bandera, Tadeo Jones 2, Élite, La Veneno o D’Artacán y los tres mosqueperros. Y, como director (junto a José Luis Quirós), ganó el Goya al mejor cortometraje de animación por Madrid 2120 (2019).

Ahora ha volcado su pasión y conocimientos en Paco Sáez. Diario de un dibujante cinematográfico (Dolmen editorial), en el que narra cómo se construye la magia del cine: “Con este libro he querido contar al público que esté interesado en el cine y la animación cómo fui descubriendo este mundo en los años setenta, cuando no tenía ningún tipo de información y lo único que quería era dibujar y contar historias”.

“Yo dibujaba desde los dos años –añade Paco-, y cuando era un chaval y solo existía Televisión Española, veía cine clásico a todas horas. Y fue con Mazinger Z con lo que mi inspiración se disparó. Gracias a esa serie empecé a descubrir cosas que son fundamentales en animación”.

“En el libro cuento cómo fue ese aprendizaje y cómo me fui enamorando de este trabajo, hasta llegar a mi etapa profesional. E intento relatarlo como si fuera la historia de ese Billy Elliot que quiere ser bailarín o de alguién que aspira a ser un gran futbolista, con esa pasión por llegar a hacer algo bien. Porque creo que una buena historia interesa a todo el mundo”, asegura.

Boceto de Paco Sáez 5

“El storyboard es el esqueleto de todo” Paco defiende la importancia del storyboard: “Es vital. En animación es la arquitectura de toda la película, el 100%, ya que se suele dibujar toda entera. Y en imagen real también es fundamental, aunque normalmente solo se haga de secuencias de acción o que sean especialmente complicadas”. “Siempre pongo el ejemplo de que el storyboard es como si una persona no tuviese esqueleto –nos explica-. Podemos llevar la mejor ropa de Armani, lucir la mejor piel… pero sin una estructura que sujete todo eso, seríamos como pulpos sacados del mar. Para mí el storyboard es el esqueleto de todo. Y a partir de ese esqueleto los demás departamentos pueden ir añadiendo ideas, pero siempre reflexionando desde ese storyboard que te da tanto el camino que quieres coger como el que quieres descartar”. Gracias al storyboard también podemos ahorrar tiempo y recursos. “En animación no existe el montaje, porque es tan cara de producir que hay que previsualizar los planos antes con el storyboard. Se decide sobre el storyboard, que es lo primero que se hace después del guion en una película”. “En una película de imagen real acaban con muchos planos diferentes en la sala de montaje e incluso le pueden dar una visión diferente a la que el director tenía en un principio. Por eso se dice que un montador en imagen real es como un segundo director. Pero en animación tenemos que decidir antes con el storyboard. No podemos salirnos de ahí para hacer planos más largos. Como mucho podemos cortar algún frame, pero el montaje sale siempre del storyboard”. Storyboard de 'D'Artacan y los tres Mosqueperros' (Paco Sáez) 5

“El storyboard es un invento de Walt Disney” Pero… ¿Cuándo se comenzó a usar el storyboard en el cine? “Es un invento de Walt Disney –nos comenta Paco-. Por ejemplo, cuando rodó el primer largometraje de animación, que fue Blancanieves (1937), los storyboards sirvieron a los animadores para empezar a trabajar con un tiro de cámara ya establecido”. “En imagen real –añade-, hay directores que usan otros métodos: van con las cámaras a la sección de rodaje, hacen maquetas que fotografían para ver dónde van a colocar la cámara... Pero cuando descubren realmente el storyboard les resulta muy práctico, porque también es una forma de informar al resto del equipo de lo que vamos a hacer y como lo vamos a hacer”. “Por ejemplo, para que el equipo de efectos especiales sepa cómo queremos que sea una explosión –continúa Paco-. Recuerdo trabajar con Juan Carlos Fresnadillo en Damsel, que era una gran producción, y, cuando él llegaba al set, ya lo tenía todo en la cabeza gracias al storyboard. Le encantaba tener cada plano dibujado con una meticulosidad tremenda”. “Es cierto que cuando llegas al set de rodaje se te pueden ocurrir ideas nuevas, pero siempre partiendo de una base de dónde voy a colocar la cámara y cómo voy a contar este momento narrativo. Y para eso es fundamental el storyboard”. Making of del cortometraje 'Estimada Ángela' 5

"En el storyboard se empiezan a ver los matices de la interpretación" Preguntamos a Paco hasta qué punto se pueden reflejar sentimientos o emociones en un storyboard: "Las primeras pautas de la interpretación ya están en en el guion, pero a nivel de texto, de diálogo. Y si el dibujante es bueno, es en el storyboard donde se empiezan a apreciar, visualmente, los primeros matices de la interpretación. Solemos hacer un gran trabajo previo en el diseño de personajes porque el storyboard lo tenemos que dibujar muy deprisa, no podemos poner tantos detalles como en los dibujos de un cómic. Además, el director puede desecharlos y pedirte que vayas por otro camino". "Así que -añade-, tenemos que tener una gran capacidad de dibujo y un absoluto dominio de anatomía, de perspectiva, de expresividad... para que esos dibujos ya muestren esa tensión, ese drama, esa comedia. Y todo lo tenemos que lograr con esos trazos tan rápidos". Pero Paco vuelve a destacar las diferencias entre un storyboard para una película con actores o de animación: "Al director de una película de acción real lo que le interesa más son los tiros de cámara y los planos que le propones, porque luego pueden trabajar la interpretación de los actores en los ensayos. Pero al de una película de animación le das muchas más cosas, que quizá no te pide, pero que le ayudan a visualizar los momentos dramáticos o de humor de una secuencia. Tenemos que empezar a sugerir el acting (las expresiones y movimientos de los personajes), porque todo surge de ese papel en blanco donde situamos a los actores, los decorados... Tenemos que tener muy en cuenta qué son las cosas más importantes para un director de acción real y para uno de animación". Storyboard de Paco Sáez

"Los dibujantes también somos un poco actores" Los dibujantes de storiboards también son un poco actores, como nos comenta Paco: "Si. Cuando imparto másters de animación siempre les digo a los alumnos que trabajen con un espejo delante. El típico espejo redondito donde te ves la cara. Porque sea cual sea el diseño del personaje con el que trabajes, te puedes mirar para interpretar esos gestos que buscar. Por muy buen dibujante que seas, siempre necesitas documentación. Y esa documentación gestual la puedes crear tú mismo". "Yo siempre intento hacerlo en mis clases para que mis alumnos vean que es fundamental que tus dibujos tengan esa intencionalidad, esa rabia, ese gesto de estar enamorado", añade. Storyboard de Paco Sáez

"Me hubiera gustado trabajar con Buzz Lightyear" En cuanto a si tiene especial cariño por alguno de los personajes que ha diseñado y animado, Paco nos confiesa: "El ochenta por ciento de las películas en las que he trabajado no son buenas, porque en el cine español no siempre llegamos a esos niveles de de reflexión en el guión o en el storyboard para que una película transmita tanto como como una gran producción americana en la que prestan atención a todos los detalles y consiguen que el personaje te acabe enamorando". "Por eso -añade-, me hubiera gustado poder trabajar con personajes como Buzz Lightyear, de Toy Story, cuya interpretación es absolutamente histriónica. Es un juguete que está convencido de que puede volar y eso le llega muchísimo al espectador. Pero para conseguir eso en el cine español hay que trabajar más los guiones, que suelen estar contagiados de clichés. Debemos hacer más autocrítica, hay que pensar más en el espectador, en la taquilla... conseguir hacer películas en las que, cuando salgas del cine, quieras llevarte los personajes contigo. Como ese ratón de Ratatouille que todos nos llevaríamos a casa. Si no conseguimos ese cariño absoluto por los personajes, si nos limitamos a "mortadelizar" las cosas, a hacer parodias, es que estamos haciendo algo mal". Storyboard de Paco Sáez

"El consejo que doy a mis alumnos es que vean mucho cine" El libro termina con 10 consejos para los jóvenes que quieran dedicarse al dibujo cinematográfico. "El consejo más importante que doy a mis alumnos es que vean mucho cine -nos comenta Paco-. Porque las lagunas que tienen son preocupantes. Hay chavales que quieren trabajar en el cine y no saben quiénes son los Hermanos Marx o cualquier actor de hace más de veinte años. Tienen que ver todo el cine que puedan y estudiar cada plano. Si tú sigues recordando muchos planos de Forrest Gump, por ejemplo, es por algo ¿no?". "En Regreso al futuro no llamaron al protagonista Marty McFly ni escogieron un Delorean aleatoriamente, todo está muy estudiado -continúa-. Por eso les pongo en clase secuencias de las mejores películas de la historia del cine. Porque tienen que saber quién es Orson Welles". "Y lo otro que les digo, si quieren dedicarse a esto, es que tienen que dibujar muchísimo. Por eso los saco al parque y dibujamos del natural. Vemos las combinaciones de ropa de la gente que pasa, estudiamos sus comportamientos... Todo eso no lo vas a encontrar en Pinterest. Los mejores personajes, como digo en el libro, están ahí fuera. Mira a camareros trabajando, a los niños jugando en el parque... porque si logras captar esa realidad increíble que tienes delante de tí, eso dará credibilidad a tus personajes", concluye Paco. Dibujo de Paco Sáez 5