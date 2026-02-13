Miguel del Arco: "Me interesa a Creonte como mujer para que funcione de una manera más conflictiva"

Cuando Margarita Xirgu tuvo que exiliarse de España durante la dictadura franquista, en Uruguay la recibieron con los brazos abiertos y allí fundó la Comedia Nacional. Una "institución brutal", elogia el director y dramaturgo Miguel del Arco, que ha puesto a su alcance todos los medios para llevar su adaptación de Antígona al otro lado del Atlántico.

Sobre las tablas del Teatro Solís de Montevideo, "el hermano mayor del María Guerrero", según lo describe Del Arco, una veintena de actores interpreta una nueva versión de la tragedia griega. Prácticamente se triplica —por tanto— el elenco de actores de la versión que pudimos disfrutar aquí en España con el Teatro de la Ciudad. Una oportunidad que le ha servido al dramaturgo para "repensar una puesta en escena completamente diferente" además de que el mundo en el que vivimos actualmente "también es muy diferente".

19.22 min La sala - Miguel del Arco en Montevideo, con la Comedia Nacional de Uruguay y 'Antígona'

Creonte vuelve con voz femenina Lo que no ha modificado es la decisión de poner a una actriz en la piel de Creonte. Si en La Abadía fue Carmen Machi quien dio vida y voz a este personaje, en el Solís es Lucía Sommer la encargada de interpretar a la ahora reina de Tebas. Todo ello con el objetivo de que la historia con Antígona "funcionara de una manera un poco más conflictiva", destaca el director. De este modo, sobre las tablas, el público uruguayo verá a Creonte "como una madre que asume el poder, una madre que ha perdido también a su hijo en la guerra, enfrentándose a fijar unas leyes que de alguna manera eviten la barbarie que ha habido hasta ese momento", en conflicto con "Antígona intentando, en su caso particular, no pensar solamente en que su hermano no puede ser abandonado en el campo de batalla". Carmen Machi (d) fue Creonte y Manuela Paso, Antígona, en el Festival de Teatro de Mérida de 2015. EFE