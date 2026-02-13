Miguel del Arco: "Me interesa a Creonte como mujer para que funcione de una manera más conflictiva"
- El actor y dramaturgo lleva su versión de Antígona a Montevideo
- Miguel del Arco dirige a la Comedia Nacional de Uruguay en su reinterpretación de la tragedia griega
Cuando Margarita Xirgu tuvo que exiliarse de España durante la dictadura franquista, en Uruguay la recibieron con los brazos abiertos y allí fundó la Comedia Nacional. Una "institución brutal", elogia el director y dramaturgo Miguel del Arco, que ha puesto a su alcance todos los medios para llevar su adaptación de Antígona al otro lado del Atlántico.
Sobre las tablas del Teatro Solís de Montevideo, "el hermano mayor del María Guerrero", según lo describe Del Arco, una veintena de actores interpreta una nueva versión de la tragedia griega. Prácticamente se triplica —por tanto— el elenco de actores de la versión que pudimos disfrutar aquí en España con el Teatro de la Ciudad. Una oportunidad que le ha servido al dramaturgo para "repensar una puesta en escena completamente diferente" además de que el mundo en el que vivimos actualmente "también es muy diferente".
Creonte vuelve con voz femenina
Lo que no ha modificado es la decisión de poner a una actriz en la piel de Creonte. Si en La Abadía fue Carmen Machi quien dio vida y voz a este personaje, en el Solís es Lucía Sommer la encargada de interpretar a la ahora reina de Tebas. Todo ello con el objetivo de que la historia con Antígona "funcionara de una manera un poco más conflictiva", destaca el director.
De este modo, sobre las tablas, el público uruguayo verá a Creonte "como una madre que asume el poder, una madre que ha perdido también a su hijo en la guerra, enfrentándose a fijar unas leyes que de alguna manera eviten la barbarie que ha habido hasta ese momento", en conflicto con "Antígona intentando, en su caso particular, no pensar solamente en que su hermano no puede ser abandonado en el campo de batalla".
¿Por qué reinterpretar lo clásico en el s. XXI?
A la hora de darle una nueva perspectiva a esta tragedia griega, Miguel del Arco destaca que "la guerra siempre ha sido una permanente en la raza humana", pero lo que la diferencia en la actualidad es que pensábamos que no íbamos a volver a estar en lugares en los que estamos. "Desgraciadamente estamos pasando por un momento atroz", dice Del Arco.
En su entrevista en La sala de RNE, el dramaturgo apunta directamente al "grado de horror, de violencia verbal, de polarización salvaje… Y empleo la palabra con repugnancia, auténtica repugnancia. Pensé que esto no iba a pasar. De repente hay una violencia ahora mismo que es la negación del otro: Ya no son gente con ideologías diferentes, sino que son adversarios y, como adversarios, de lo que se trata es de no escucharlos, de no oírlos, de acallar absolutamente su voz".
'Los relatos' llegará a los cines después de verano
Mientras sigue dirigiendo Antígona en Montevideo, Miguel del Arco también está inmerso en la postproducción de Los relatos, su nueva película que está protagonizada por Juan Diego Botto y Marta Etura, con quien ha trabajado anteriormente en Ilusiones.
El autor escribió la trama en la casa que tiene en el norte de Cáceres con unas vistas privilegiadas "mirando al Almanzor". Es por eso que ha rodado en La Vera, "un espacio absolutamente único para para estar, para vivir y para rodar" —describe— a la par que recuerda que la historia que veremos en la gran pantalla, aunque suceda en Extremadura, "desgraciadamente pasa en cualquier sitio".