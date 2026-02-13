Juegos Olímpicos de Invierno 2026: qué ver el sábado 14 de febrero en RTVE Play

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 están teniendo lugar entre el 6 y el 22 de febrero en las montañas italianas. Llega San Valentín y lo hace con el español Nil Llop compitiendo en la prueba de 500m en patinaje de velocidad. Una demostración de amor a un deporte que le obliga a vivir largas temporadas fuera de España, porque no hay ni una sola instalación para entrenar en nuestro país.

Johannes Klaebo no se cansa de hacer historia. El noruego se ha proclamado campeón olímpico de 10km esquí de fondo y ya son tres medallas de oro en Milano Cortina, diez olímpicas y ocho de ellas en lo más alto del cajón. Una absoluta barbaridad de la leyenda viva del esquí de fondo con 29 años... y lo que le queda.

Eslalon gigante, saltos de esquí y otras siete finales Los platos fuertes de la jornada serán las nueve finales que se podrán ver en RTVE Play y, sobre todo, dos clásicos como las masculinas de eslalon gigante y los saltos de esquí. También veremos la lucha por las medallas en las finales femeninas de moguls en dúo de esquí acrobático, de relevos 4 x 7,5 km esprint de esquí de fondo, la de 7,5 km esprint de biatlón, la de 3000 m de patinaje de velocidad y la de skeleton y las masculinas de 500 m en patinaje de velocidad, con la presencia de Nil Llop y la de 1500 m. Además, habrá dos partidos de curling entre Gran Bretaña e Italia y Canadá frente a Suecia, la clasificación, octavos, cuartos y semifinales del femenino de cross de snowboard, el duelo escandinavo de Finlandia contra Suecia de hockey sobre hielo y las primeras mangas femeninas del skeleton. Para cerrar la jornada, podrás disfrutar de lo mejor del día en el programa Milano en Juegos, con Ernest Riveras y Paula Fernández Ochoa.

La mejor baza de Marco Odermatt y los mejores atletas En la final femenina de moguls en dúo (compiten uno contra uno, no por parejas), podremos ver un duelo entre las dos últimas campeonas olímpicas: la francesa Perrine Laffont lo fue en 2018 y la australiana Jakara Anthony, en 2022. Suecia, que ya hizo un triplete en esprint de esquí de fondo, es la gran favorita en relevos 4 x 7,5 km. El suizo Marco Odermatt acumula varios sinsabores en estos Juegos. Primero, quedó cuarto en descenso; después no pudo vencer la combinada por equipos y se quedó con la plata, y en supergigante logró un bronce que sabe a poco. Ahora, en la prueba en la que es campeón olímpico, el eslalon gigante, quiere repetir oro. Sus mayores rivales son el noruego Henrik Kristoffersen y su compatriota Loïc Mellard. La francesa Julia Simon y las hermanas Öberg, Elvira y Hanna, aspiran al oro en la final de 7,5 km esprint de biatlón. La estrella emergente, el norteamericano Jordan Stolz, puede poner en apuros al chino Gao Tingyu en la final de 500m de patinaje de velocidad. Nil Llop ya ha hecho historia al ser el primer español en clasificarse para unos Juegos en patinaje de velocidad; la plaza de Daniel Milagros también la consiguió el de El Prat de Llobregat. El austríaco Stefan Kraft, el noruego Halvor Egner Granerud y el japonés Ryōyū Kobayashi (plata en Pekín 2022) quieren asaltar el trono olímpico del noruego Marius Lindvik en saltos de esquí en trampolín largo. Por último, la alemana Hannah Neise es la favorita para cerrar el día de finales con su segundo oro olímpico consecutivo en skeleton.