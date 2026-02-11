Enlaces accesibilidad
Vols venir de públic al nou programa de Sílvia Abril?
Sílvia Abril busca públic per 'I ara què?' el seu nou programa a La 2Cat RTVE
Sonia Morales Pérez
Sílvia Abril prepara I ara què?, el seu nou programa a La 2Cat i ja ha obert la convocatòria per a totes les persones que vulguin anar a veure-ho. El format, que s’estrenarà pròximament en horari de màxima audiència, aposta per la sorpresa com a element central i convertirà cada gravació en una experiència imprevisible.

El nou espai, coproduït amb Sidecar Media, transforma el plató en la casa televisiva de la presentadora —amb el seu gos Baloo inclòs— i parteix d’una única certesa: algú truca al timbre. A partir d’aquest moment, tot pot passar. Cada setmana, Sílvia rebrà un convidat sense saber qui és fins a obrir la porta, fet que marcarà el ritme de cada entrega.

Com assistir-hi com a públic

Les gravacions del programa es faran aviat i les persones interessades ja poden inscriure-s’hi a través d'aquest formulari. El procés és senzill: només cal omplir-lo i esperar la confirmació per formar part del públic. Un hi esperem!

La proposta vol que la sorpresa no sigui només per a la conductora, sinó també per a les persones que siguin al plató. Assistir-hi permetrà viure en directe les reaccions espontànies i els moments inesperats que defineixen el format.

Amb aquesta nova aposta en prime time, La 2Cat reforça la seva oferta d’entreteniment amb un espai que combina humor, conversa i emoció, i que posa el focus en la capacitat d’improvisació de Sílvia Abril davant de convidats sorpresa.

Un projecte fet a la seva mida

El programa es construeix a partir de la Sílvia Abril: curiosa, propera i espontània. No es tracta d’un espai de sketches ni de monòlegs, sinó d’un format híbrid entre talk show i late night domèstic on la comèdia neix de la reacció i la improvisació.

L’espai alterna moments divertits amb altres de més íntims o reveladors i s’allunya de l’entrevista promocional clàssica. Les converses, amb perfils diversos, es desenvolupen en un entorn domèstic que afavoreix la naturalitat i la proximitat amb l’audiència.

Després d’una llarga trajectòria professional, la presentadora afronta un dels seus projectes més personals amb un format pensat a la seva mida, on l’entreteniment sorgeix sense guió previ i amb la sorpresa com a motor narratiu.

