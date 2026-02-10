¡EXCLUSIVA! Primeras imágenes de los ensayos de los participantes de la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026

Esta noche se celebra la Primera Semifinal del Benidorm Fest 2026 con un total de nueve participantes. Tan solo seis de ellos obtendrán su billete para la Gran Final del sábado 14 de febrero. La gala presentada por Javier Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernánd la abrirá la banda madrileña KITAI con la canción "El Amor Te Da Miedo" y la cerrará el joven Kenneth con "Los Ojos No Mienten". Pero antes de todo esto, no te puedes perder el previo más gamberro que se emite en RTVE Play, el Benidorm Calling presentado por Lalachus y Ángela Fernández. Por el formato de la plataforma gratuita, también tendrán la oportunidad de pasar los diferentes semifinalistas de este martes 10 de febrero.

Para abrir el apetito, RTVE publica por primera vez imágenes exclusivas del ensayo general de cada una de las nueve actuaciones. Se trata de un hito en la historia del certamen alicantino, ya que los participantes realizaron anoche, por primera vez, un ensayo general completo de toda la gala. A continuación, te dejamos tres imágenes de cada uno de ellos.

1.KITAI canta "El Amor Te Da Miedo" El grupo madrileño será el encargado de abrir la primera semifinal con la canción "El Amor Te Da Miedo". Para su puesta en escena KITAI nos traslada a un auténtico concierto de rock, lleno de rojo, negro y mucho fuego





2.María León ft. Julia Medina cantan "Las Damas y el Vagabundo" La mexicana María León y la española Julia Medina han unido sus voces para interpretar "Las Damas y el Vagabundo". El dúo musical ha sorprendido con una puesta en escena de dos reinas del pop. Juntas han dado mucho brillo y color al Palau.





3.Luna Ki canta "Bomba de Amor" Luna Ki por fin se sube al escenario del Benidorm Fest. La catalana ha sorprendido con un registro diferente en su propuesta "Bomba de Amor". Sensualidad en estado puro sobre el escenario del Benidorm Fest. La catalana ha apostado por una gran plataforma desde la que domina la actuación, rodeada de dos bailarinas y destellos de luz.





4.Greg Taro canta "velita" Tras recorrerse el mundo, Greg Taro ha hecho una parada en Benidorm. El cantante y compositor se ha presentado a la quinta edición con su tema "velita", una propuesta muy íntima y dedicada a su novia. El cantante aparece solo sobre el escenario, rodeado de semáforos que interactúan al compás de su canción. Una propuesta íntima y conmovedora que centra toda la atención en la fuerza de su interpretación.





5.Izan Llunas canta "¿Qué vas a hacer?" La pasión por la música le viene de familia. Hace 50 años su abuelo Dyango se coronó en el Festival de Benidorm. Ahora en 2026, Izan Llunas pisa el Benidorm Fest con su canción "¿Qué vas a hacer?". El artista lleva una estructura circular en color blanco y un micrófono que recuerda a los antiguos, aquel que utilizó su abuelo en el festival de esta misma ciudad en 1976.





6.Dora & Marlon Collins cantan "Rákata" Ella tiene un vínculo con las familias Postigo y Bosé. Él ha participado en una serie cubana. Esta unión artística ofrece una visión fresca del pop contemporáneo y han viajado a la ciudad alicantina con "Rákata". La pareja utiliza un rosetón que separa el escenario en dos, uno en frente del otro. DORA y Marlon Collins pondrán a bailar a los asistentes al más puro estilo del fuego ardiente.





7.Tony Grox & LUCYCALYS cantan "T AMARÉ" Tony Grox & LUCYCALYS han unido sus voces para presentarse a la quinta edición del Benidorm Fest con un tema muy pegadizo en el que no podrás dejar de cantar "T AMARÉ". El dúo ha instalado una gran plataforma blanca sobre el escenario del Benidorm Fest, transformándola en un set de DJ para su actuación. Él, vestido de negro, y ella, de blanco, han comenzado solos sobre el escenario hasta que ha hecho su aparición el cuerpo de baile.





8.Mikel Herzog Jr. canta "Mi Mitad" El catalán busca su sitio en el panorama musical y qué mejor forma de darse a conocer que el Benidorm Fest. Mikel Herzog Jr. viene con una balada llamada "Mi Mitad".La propuesta más intimista llega de la mano de Mikel Herzog Jr. Con una estética en blanco y negro, el artista logrará emocionar al público y telespectadores.




