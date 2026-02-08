Paula Vázquez y el diagnóstico que comparte con la reina Letizia

Paula Vázquez llega desde el fin del mundo hasta el plató de Al cielo con ella, con Henar Álvarez. La presentadora es una experta en los concursos de aventuras y ha estado tres meses recorriendo Latinoamérica con su equipo y con los concursantes de Hasta el fin del mundo.

Aunque era "la señora mayor del equipo", Paula lo ha disfrutado y lo ha vivido con intensidad: han tenido que recorrer unos 15.000 kilómetros y coger más de una veintena de aviones.

En la entrevista con Henar, habla sobre el hate en las redes sociales; cómo ha tenido que adaptarse a esta nueva situación. "Al principio fue muy impactante ver que hay gente que te odia". Confiesa que ha recibido amenazas en las que había hasta un arma de fuego de por medio. "Es que me llegaba a mandar fotografías de la ventana de mi casa, apuntando con una pistola. Lo he pasado muy mal, de sentirme amenazada. De recibir mucho hate por mis opiniones políticas, por mis opiniones personales. Pero ahora ya no los leo, sigo colgando mis cosas y ya está", afirma la presentadora.

La misma dolencia que la reina Letizia Paula Vázquez afirma que cuando quiere estar dispersa deja de tomar la medicación para el TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad) que padece. "En este viaje lo dejé porque quería estar dispersa". En este tipo de programas y de aventuras en los que se pasa mucho tiempo fuera de casa confiesa que se construyen relaciones muy intensas. En toda su trayectoria profesional asegura que ha coincidido con mucha gente, y con algunas personas con las que pensaba que no se llevaría bien ha resultado ser todo lo contrario. "Esperanza Aguirre no era una persona con la que yo sentía que fuera tener afinidad. Pues oye, una compañera estupenda y muy divertida", afirma. También ha confesado la dolencia que padece: neuroma de Morton, como la reina Letizia. Por esta dolencia, Paula Vázquez asegura que no puede usar tacones, que casi siempre lleva zapatillas. "No me puedo poner tacones. Hoy ha sido una excepción y estoy cruzando los dedos. Me he hecho programas en zapatillas de deporte, incluida la final y nadie me ha venido a preguntar… Yo creo que somos nosotras más las que al final hemos adquirido los estereotipos, porque yo me gusto, me siento sexy, atractiva [con tacones]", confiesa. En este rato de charla en Al cielo con ella, la presentadora cuenta que echa de menos la calma con la que hace años se hacían los programas de televisión, cuando, dice, daba tiempo a cuidarlos más en la postproducción. "Ahora no hay tiempo, no se busca tanto la excelencia, es más la improvisación porque creo que tenemos que seguir el ritmo de las redes sociales". Sin embargo, sí pone en valor todo lo que se ha avanzado en la igualdad con respecto a oficios que han sido tradicionalmente masculinos, como el de operador de cámara, o formar parte del equipo técnico de un programa de televisión. El ver a cada vez más mujeres en estos puestos es algo que ha resaltado la presentadora.