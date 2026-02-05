Cómo ser 'viejoven' y reírte de ello: Julián López, Raúl Cimas o Miren Ibarguren te lo cuentan en 'Matusalén'

El hip hop es su vida, y a pesar de tener más de 40 años, sigue siendo así. El Albert, también conocido como 'Elpho-K' es un rapero que se mantiene fiel a un estilo que no le ha traído muchas alegrías durante los últimos años, pero que se las traerá.

Lo acaban de despedir de su trabajo como repartidor de pizza, y vive en casa de su abuelo, y de la novia del abuelo hasta que estos deciden casarse. Vamos, que 'el Albert' tiene que volver a vivir con sus padres, Emiliano y Charo (Antonio Resines y María Barranco). Tras un trato con su padre, regresa a la universidad y se matricula en Periodismo. Allí, este rapero se reencuentra con su gran amor más de 18 años después. Amaia tiene un programa de radio y va a ser su profesora en la facultad. La experiencia universitaria le va a deparar algunos sinsabores, aunque también va a conocer a los que se convertirán en sus amigos inseparables, a pesar de que tienen veinte años menos.

Julián López es 'Matusalén'

Matusalén es una historia contada con humor y sencillez, que habla de los miedos y de cómo enfrentarse a ellos, y que desarma prejuicios sobre aquello que puede parecer una cosa y que acaba siendo otra. El poder de ser auténtico es lo que se termina imponiendo en una comedia con un humor fresco que te van enganchando por momentos.

Reparto de lujo La cinta, que está dirigida por David Galán Galindo, rinde homenaje al rap y al hip hop hecho en España durante los años 90. Esta película incluye el cameo de más de quince raperos de la época. Además de raperos, hay que destacar un elenco de cómicos que aportan y mucho a la cinta. Julián López, en el papel de Matusalén, lleva el hilo conductor de una historia en la que, al final, nada es lo que parece o, al menos, no del todo. Con su lema: "Envejecer es inevitable, madurar es opcional", el personaje intenta ser fiel a sus valores en una sociedad que no se lo pone fácil.

Raúl Cimas baila, y mucho Raúl Cimas interpreta a Anselmo, el amigo inseparable del Albert, y que se encuentra atrapado en su propia vida, aunque lo cuente con humor. Es abogado, y trabaja en el bufete de su suegro. Nadie se lo toma muy en serio, sobre todo, cuando lo ven bailar sobre el escenario. Siempre al lado del 'Elpho-k', decide tomar las riendas de su vida y demostrar que puede hacer lo que siempre ha querido hacer aunque no le guste a todo el mundo. Miren Ibarguren y Lucía de la Fuente en 'Matusalén'

Miren Ibarguren, el gran amor Amaia, el personaje que interpreta Miren Ibarguren, es una mujer con gran éxito profesional que tiene una hija universitaria, Laia, a la que ella misma le da clase en la facultad. Cuando se reencuentra con 'el Albert', la conexión entre los dos vuelve a surgir aunque ninguno termina de dar el paso. El rapero, además, se ha convertido en el mejor amigo de su hija, algo con lo que Amaia no contaba. En Matusalén, también te partirás de risa con Antonio Resines, María Barranco y Carlos Areces, que cambia los productos de limpieza, por la mesa de mezclas para hacer rap. Con apariciones estelares como la de Alberto San Juan, esta película te hará pasar un buen rato, con giro de guion incluido.