Del director de Downton Abbey y con oscarizada Judi Dench: así es la divertida comedia 'Un espíritu burlón'

Un espíritu burlón es un clásico de los escenarios, una obra que se ha representado en medio planeta y que ha tenido un interesante recorrido en el cine y la televisión. La historia que cuenta es la de Charles, un escritor de novela negra que sufre un bloqueo creativo. Para ayudarle a superarlo, su mujer, Ruth, le organiza un encuentro con un médium, que convoca a la difunta primera esposa de Charles, la guapísima y celosa Elvira. Para poder pasar toda la eternidad con él, Elvira quiere asesinarle, pero es Ruth quien muere. Es entonces cuando los espíritus de Elvira y de Ruth se confabulan para hacer de la vida de Charles un auténtico infierno.

La película lleva el sello de Edward Hall, un reputado director teatral británico que curiosamente se ha hecho conocido sobre todo por haber dirigido varios episodios de cuarta temporada de la famosísima serie Downton Abbey y tres capítulos de Los Durrells.

Judi Dench y Dan Stevens

Con Judi Dench como medium Dan Stevens es Charlie Condomine e Isla Fisher es su esposa Ruth. Leslie Mann interpreta a Elvira y Judi Dench a Madame Cecily Arcati, la medium. Con ellos vemos a Simon Kunz, que coincidió con Judi Dench en GoldenEye. En la trama destacan dos personajes: Greta Garbo y Cecil B DeMille, interpretados por Stella Stocker y Colin Stinton. Dan Stevens, aclamado por interpretar a Matthew Crawley en la serie Downton Abbey, vive un excelente momento profesional, con El ritual, en la que comparte protagonismo con Al Pacino. Además, se une a la serie LEGO Star Wars: Reconstruir la Galaxia-Fragmentos del Pasado interpretando al antagonista Solitus. Leslie Mann y San Stevens

Las mil vidas de la obra de Noël Coward La película tiene su origen en la obra de teatro del británico Noël Coward, que se estrenó en 1941. Curiosamente, dos años después de la publicación de la comedia Un marido de ida y vuelta, de Enrique Jardiel Poncela, que tiene un argumento muy parecido. La obra de Coward se llevó al cine por primera vez en 1945, con David Lean en la dirección y un reparto encabezado por Rex Harrison, Constance Cummings y Margaret Rutherford. En 1956 se hizo otra versión, titulada Blithe Spirit, con el propio Noël Coward como protagonista, acompañado por dos estrellas del dorado Hollywood, Claudette Colbert y Lauren Bacall. Posteriormente Se ha adaptado para la televisión en países como Estados Unidos, Finlandia, Alemania y España. RTVE emitió su versión en 1970, en el mítico espacio Estudio 1. Fue una adaptación de Gustavo Pérez Puig, que dirigió él mismo, y los intérpretes fueron Isabel Pisano, Ana M.ª Vidal, Jesús Puente, Tota Alba, Adriano Domínguez, Mari Carrillo y Maite Blasco.