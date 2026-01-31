Historias que son confesiones: 'Coloquio de invierno', de Luis Landero

Fernando Aramburu retorna a las librerías con Maite, tres mujeres de

una familia, secretos, una novela enmarcada en los días del asesinato y

secuestro de Miguel Ángel

Blanco. Seguimos leyendo.

Luis Landero aborda en Coloquio de Invierno anécdotas de personajes

atrapados por una tormenta.

En el arranque del año Camila Sosa explora la identidad

Sergio del Molino retrata a Rosario Béis, discípula de Goya.

El fin del amor por Manuel

Vilas en Islandia y Sara Barquinero con una narración sobre la vida

universitaria.

En Internacional

Magui O'Farrell con Land sobre migraciones, Yasmina Reza recopila

casos judiciales y

Julian Bars cumple 80 e indaga en su novela La búsqueda de la felicidad.

Regresa Salman

Rushdie a la ficción tras su ataque con relatos donde reflexiona sobre la

muerte y la premio Nobel Hank

con una novela policiaca, se titula Tinta y sangre.

Y vuelven este año a las librerías

de Manuel Carrer con Colchoss, un libro sobre sus raíces familiares, y la

novela Negra póstuma de

Frederick Forsyth, La venganza de Odessa, en la que el escritor alertaba

sobre el resurgimiento del nazismo

Entre las memorias destacan las de Giselle Pelicó con su historia de

abusos sexuales y resiliencia

Y Galdós, porque Martínez de Pisón bucea en un ensayo en sus Episodios

Nacionales.

Más historia por primera vez

se reúnen los escritos de Miguel Hernández como reportero de guerra,

entre la aluvión de títulos para empezar 2026

sin parar de

leer. Y así han empezado el año en varias