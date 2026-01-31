Historias que son confesiones: 'Coloquio de invierno', de Luis Landero
- El escritor Luis Landero publica Coloquio de invierno, un homenaje a las novelas dialogadas como el Decamerón
- La historia comienza con un temporal de nieve, que deja aisladas a siete personas en un hotel rural
Siete personas se quedan atrapadas en un hotel rural durante la tormenta de nieve Filomena. Sin cobertura ni conexiones, pero sí con víveres, deciden animar la espera contándose historias. De ese diálogo, al que se suman los dos hosteleros, saldrán anécdotas que ocuparán ritualmente cada sobremesa, y que no solo les permitirán conocerse entre sí, sino también debatir y aprender de las vidas de los otros. Ese es el argumento de Coloquio de invierno (Tusquets), la nueva novela del escritor pacense Luis Landero (Albuquerque, 1948).
Fernando Aramburu retorna a las librerías con Maite, tres mujeres de
una familia, secretos, una novela enmarcada en los días del asesinato y
secuestro de Miguel Ángel
Blanco. Seguimos leyendo.
Luis Landero aborda en Coloquio de Invierno anécdotas de personajes
atrapados por una tormenta.
En el arranque del año Camila Sosa explora la identidad
Sergio del Molino retrata a Rosario Béis, discípula de Goya.
El fin del amor por Manuel
Vilas en Islandia y Sara Barquinero con una narración sobre la vida
universitaria.
En Internacional
Magui O'Farrell con Land sobre migraciones, Yasmina Reza recopila
casos judiciales y
Julian Bars cumple 80 e indaga en su novela La búsqueda de la felicidad.
Regresa Salman
Rushdie a la ficción tras su ataque con relatos donde reflexiona sobre la
muerte y la premio Nobel Hank
con una novela policiaca, se titula Tinta y sangre.
Y vuelven este año a las librerías
de Manuel Carrer con Colchoss, un libro sobre sus raíces familiares, y la
novela Negra póstuma de
Frederick Forsyth, La venganza de Odessa, en la que el escritor alertaba
sobre el resurgimiento del nazismo
Entre las memorias destacan las de Giselle Pelicó con su historia de
abusos sexuales y resiliencia
Y Galdós, porque Martínez de Pisón bucea en un ensayo en sus Episodios
Nacionales.
Más historia por primera vez
se reúnen los escritos de Miguel Hernández como reportero de guerra,
entre la aluvión de títulos para empezar 2026
sin parar de
leer. Y así han empezado el año en varias
Compartir historias al calor del fuego
Con el dominio del relato oral de un autor como Landero, las historias que se cuentan estos desconocidos pronto se convierten en confesiones de sus peripecias vitales hechas al calor del momento. Cada uno de ellos narra experiencias que les han marcado de por vida, y que se suceden y entrelazan con intriga y emoción.
El escritor rinde homenaje con este libro a las novelas dialogadas clásicas, como el Decamerón (Giovanni Boccaccio), Los cuentos de Canterbury (Geoffrey Chaucer), el Heptamerón (Marguerite de Navarre), Las noches agradables (Gianfrancesco Straparola), Les cent contes drolatiques (Balzac) o la recopilación anónima medieval de cuentos tradicionales de Oriente Próximo Las mil y una noches. Todas tienen en común un grupo de personajes contando historias dentro de una historia mayor.
“La realidad es una creación verbal“
También hay títulos contemporáneos que mantienen esa estructura de relatos trenzados en los que las narraciones ejercen un papel de supervivencia, conexión o catarsis. Hyperion (Dan Simmons), El atlas de las nubes (David Mitchell), Insurrección (Chuck Palahniuk), Gilead (Marilynne Robinson) o Olive Kitteridge, de Elizabeth Strout. En ellas, los desconocidos comparten su realidad a la vez que la transforman, y también cambian el sentir de quien les escucha. «La realidad no está ahí, la realidad se inventa», cuenta Luis Landero en su entrevista a Página Dos. «Pasa en política, pasa en todo. La realidad es una creación verbal, una creencia que fragua», concluye el escritor.
El escritor Luis Landero, Premio Nacional de las Letras 2022, nació en Alburquerque (Badajoz) en 1948. Se licenció en Filología Hispánica por la Universidad Complutense, y ha dado clases de Literatura en la Escuela de Arte Dramático de Madrid, además de ser profesor invitado en la Universidad de Yale. Entre sus obras más populares y premidas, traducidos a varios idiomas, encontramos Juegos de la edad tardía, Júpiter, Retrato de un hombre inmaduro, Absolución, El balcón en invierno, Lluvia fina o las memorias El huerto de Emerson.