Luis Landero, Premio Nacional de las Letras Españolas 2022

El novelista Luis Landero ha sido galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2022, según ha anunciado el Ministerio de Cultura y Deportes que otorga este premio, dotado con 40.000 euros. El jurado ha destacado a Landero como "creador de numerosas ficciones con personajes y atmósferas de gran expresividad y excelente escritura recuperando la tradición cervantina con dominio del humor y la ironía e incorporando con brillantez el papel de la imaginación”.

Además, el jurado ha señalado que Landero "pertenece a la primera generación de la democracia española y ha jugado un papel fundamental en la renovación de nuestra literatura". El Premio Nacional de las Letras distingue el conjunto de la labor literaria, en cualquiera de las lenguas españolas, de un autor español o autora española, cuya obra esté considerada como parte integrante del conjunto de la literatura española actual.

Landero, nacido en Alburquerque (Cáceres) en 1948 ha desarrollado su carrera literaria en Madrid, a donde se trasladó en 1960 y donde se dedicó desde los 16 años profesionalmente a la guitarra flamenca, acompañando a diversos cantantes durante algunos años. Estudió Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid y ejerció en la misma como profesor ayudante de Filología Francesa.

Su primera novela, Juegos de la edad tardía, publicada en 1989, obtuvo el Premio Nacional de Narrativa y el Premio de la Crítica. Ha publicado 16 libros, de ellos 11 novelas, que se encuentran entre los más relevantes de la literatura española de los últimos 30 años, ocupando un lugar destacado y enormemente personal en la llamada “nueva narrativa española”

Entre sus obras destacan Caballeros de fortuna (1994, Tusquets), El mágico aprendiz (1999, Tusquets), El guitarrista (2002, Tusquets), Retrato de un hombre inmaduro (2009, Tusquets), Absolución (2012, Tusquets), La vida negociable (2017, Tusquets), Lluvia fina (2019, Tusquets), El huerto de Emerson (2021, Tusquets) o Una historia ridícula (2022, Tusquets).

A propósito de esta úitima novela, Landero reflexionaba en una entrevista en RTVE.es sobre la evolución del papel del escritor en la sociedad. "Cuando publicamos en los años 80 y 90, Mendoza, Llamazares, Muñoz Molina o Javier Marías, entonces se les daba importancia a los escritores. Ahora ya no, lo cual me parece muy bien, porque no sé qué importancia tiene lo que diga uno. Pero lo que es cierto es que los escritores que han venido después ya no han adquirido la importancia canónica de los que somos más viejos".

El jurado, presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, estaba compuesto por Jesús González González, Inés Fernández-Ordóñez Hernández, Rosario Álvarez Blanco, M.ª Sagrario Aleman Astiz, María Ángela Vilallonga Vives, Rosa María Agost Canós, Montserrat Iglesias Santos, Manuel Rico Rego, Francisco José Díaz de Castro, Carmen Rodríguez Sigüenza, Juan Manuel Goig Martínez, Marta Sánchez-Nieves Fernández, y José María Merino Sánchez, ganador del premio en 2021.