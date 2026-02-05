Mariah Carey y Laura Pausini: las estrellas invitadas a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno

Italia es uno de esos países que enamoran por cualquier motivo. Y cuando acoge un gran evento, siempre lo hace a lo grande y sin medias tintas. Este año, la península tiene la oportunidad de albergar los Juegos Olímpicos de Invierno en la región de Milano-Cortina, siendo esta la tercera edición que acogen. Más allá de las competiciones deportivas, en las que todos los países ponen sus ojos con el objetivo de colgarse algún metal, uno de los momentos más destacados es la ceremonia de apertura. En este evento, marcado por el tradicional desfile de banderas, también hay espacio para la música. Al gran escenario del Milano San Siro Olympic Stadium el viernes 6 de febrero a partir de las 20.00 horas (hora peninsular) se subirán grandes nombres de la música italiana como de la internacional. ¿Aún no sabes quiénes son esas estrellas? Sigue leyendo porque algunas te van a sorprender:

Mariah Carey: la estrella internacional La nieve es sinónimo de frío, como también de Navidad. No hay nadie a quien le guste tanto esa época como a ella. Nos regaló uno de los villancicos más sonados del panorama internacional y en cada parte del planeta tienen grabado a fuego su "All I want for Christmas is you". Mariah Carey es cantante, compositora y figura clave de la industria musical. Se dio a conocer en los años 90 y desde entonces ha vendido más de 200 millones de discos en el mundo. Hasta la fecha, la norteamericana ha ganado cinco premios Grammy y es reconocida por su voz inconfundible y otros grandes éxitos como "One Sweet Day" y "We Belong Together". Esta será la primera vez que la estrella actúe en una cita olímpica, aunque ya participó en algún que otro evento deportivo. En 2022, Carey cantó el himno nacional de Estados Unidos antes de la Super Bowl de la NFL en 2022 y de nuevo, al año siguiente, en el All-Star game de la NBA. También cantó su "Save the Day" antes de la final femenina del US Open en 2020, con proyección de una compilación de estrellas de tenis como Naomi Osaka, Venus y Serena Williams.

Laura Pausini y Andrea Bocelli: el tándem italiano perfecto Al celebrarse en Italia, no podía faltar la música italiana, esa capaz de robarle el sentido a cualquiera. Te guste o no, en algún momento de tu vida has tenido alguna relación con ella y, con toda seguridad, no has podido sacártela de la cabeza. Hay un sinfín de nombres reconocidos en la península itálica, pero estos dos son, sin duda, la representación más idónea para la ocasión. Andrea Bocelli es el tenor, internacionalmente reconocido y ha vendido más de 90 millones de álbumes en todo el mundo. El artista regresa por todo lo alto a los Juegos Olímpicos de Invierno después de haber cantado ya en la Ceremonia de Clausura de Turín 2006. El italiano, que ha sido nominado en su carrera a cinco premios Grammy y seis Latin Grammy, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2010 y ha actuado junto a brillantes estrellas, desde Celine Dion y Ed Sheeran hasta Ariana Grande y Dua Lipa durante su carrera estelar. También volverá al Milano San Siro Olympic Stadium tras haber actuado en la misma sede antes de la final de la Champions League de la UEFA en 2016. Laura Pausini, la cantante de renombre internacional, alcanzó la fama tras ganar el Festival de la Canción de Sanremo en 1993 y desde entonces ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo. La cantante se convirtió en la primera italiana en ganar un premio Grammy. Pausini logró que se suma a una extensa lista de reconocimientos que incluye cuatro Latin Grammy Awards, seis World Music Awards, un Globo de Oro y una nominación al Oscar por la canción "Io Sì (Seen)" de la película La vida por delante, protagonizada por la gran Sophia Loren.