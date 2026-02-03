'Rescate al límite' desvela las imágenes inéditas del último intento por salvar al montañista Juanjo Garra

Juanjo Garra era un alpinista experimentado: coronó nueve montañas de más de ocho mil metros. En la última, en el Dhaulagiri, en el corazón del Himalaya, falleció. Era finales de mayo de 2013.

Desde 1989, el alpinista de Lleida participó en 23 expediciones, la mayoría en el Himalaya y en los Andes. Fue cámara de altura en el programa de Televisión Española de Al filo de lo Imposible. Tenía claro que quería participar en esta aventura que es la vida. “Hay una sola vida y hay que vivirla. Pienso que no es honesto vivir apalancado en el sofá, con el mando a distancia teniendo tendinitis. Hay que ser partícipe de esta vida, interactuar con ella. Esa mejora personal, ese viaje interior redunda en los nuestros”. Cuando falleció, cerca de la cima del Dhaulagiri, tenía 49 años.

En este 2026, se van a cumplir 13 años del accidente que se llevó por delante la vida de Juanjo Garra. Ahora, RTVE estrena Rescate al límite, un documental con imágenes y testimonios inéditos sobre cómo fue la expedición y cómo se organizó y se desarrolló un rescate a contrarreloj para llegar al alpinista. Cerca de la cima, Garra resbaló, cayó y se rompió el tobillo. A partir de ahí, todo se torció.

Este documental cuenta con testimonios de los alpinistas más experimentados y que compartieron expediciones con Juanjo Garra, como Juanito Oiartzábal, Edurne Pasaban, Ferrán Latorre,o Alex Txikón, entre otros. También participa Mauricio Follini, piloto de helicóptero que en ese rescate consiguió por primera vez en la historia trasladar a una persona colgada de un cable hasta 7.400 metros de altura.

El alpinista Juanjo Garra, en la montaña

¿Quiénes son los sherpa? Un sherpa en alpinismo es un miembro del grupo étnico nepalí del mismo nombre, famoso por su conocimiento del Himalaya y su increíble adaptación a la altura, que trabaja como guía y porteador esencial en expediciones de alta montaña. A una altitud de más de 7.000 metros, Juanjo Garra aguantó tres noches esperando a que lo rescataran. Con él estuvo el sherpa que lo acompañaba en la expedición, Keshab Gurung, que después de tres días sin comida, ni agua, descendió al campamento 3, el más cercano a la cima, para buscar víveres y oxígeno. “Estábamos a punto de coronar la cima y pasó algo malo. Yo estaba delante, Juanjo resbaló y cayó. Cuando cayó, me arrastró y caí con él. Le pregunté a Lolo y él dijo: Juanjo tiene la pierna rota y no le podemos bajar, nos vamos. Pero mi corazón no me dejaba dejarle solo y regresé arriba, donde estaba Juanjo", cuenta Keshab, que además añade cómo se encontraba el alpinista: "A Juanjo le costaba ya mucho hablar. Él echaba mucho de menos a su familia, a su hija y a su esposa. Lloraba recordando a su familia. Al tercer día le dije: bajo a por comida y regreso a por ti. Y Juanjo me dijo: sí, vete, vete abajo".