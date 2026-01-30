De Broncano y los Bridgerton a Pablo Motos y Tamara Falcó: nadie se salva de la parodia en 'Crossobar'

Ver a Candela Peña, David Broncano, el ascensor de Marc Giró y hasta una entrevista de Pablo Motos a Miguel Bosé en El Hormiguero: todo esto en un mismo programa, en Crossobar. Es verdad que no son los reales; son imitaciones y sketches con los que las risas están aseguradas.

Con Lalachus y Arturo Valls a la cabeza, se hace un repaso a los 70 años de emisión de Televisión Española. En este repaso tampoco faltan referencias al bandolero más icónico, a Curro Jiménez y a periodistas míticos de RTVE como Jesús Hermida. Pero vamos por partes...

Escena de 'Crossobar'

En Crossobar también se hace una revisión del catálogo de Play, y vemos escenas de las series con más tirón como La Promesa o Valle Salvaje. Además, Lalachus se mete en la piel de Penélope, de Los Bridgerton, que es uno de los personajes que lleva el hilo conductor de este espacio.

Si nos centramos en La Revuelta, la voz, los chistes y el aspecto de David Broncano nos hacen pensar que es el propio Broncano el que aparece en el programa. Algo parecido pasa con los actores de la serie Poquita Fe, y de su protagonista, de Raúl Cimas. La conversación entre Marc Giró y Tamara Falcó -o los supuestos Marc Giró y Tamara Falcó-, en el ascensor del Late Xou también es una de las escenas más destacadas.

Imitación de Marc Giró y Tamara Falcó en 'Crossobar'

Pero en un programa de humor no podía faltar Andreu Buenafuente, que está un rato conversando, bueno, más bien es perseguido por Raúl Cimas. Otro de los puntos álgidos es la parodia en la que Pablo Motos -mientras hace flexiones- entrevista a Miguel Bosé. También se recrean escenas de películas que han marcado una época como Pretty Woman, Solo en casa o El diario de Bridget Jones.

Imitación de Candela Peña y David Broncano en 'Crossobar' v

Una parodia de la serie Machos Alfa o el programa Supervivientes, y sus personajes más famosos, también te harán pasar un buen rato en la fiesta de Crossobar. Por mucho que te contemos, lo mejor es ver un programa en el que la ironía y el humor más ácido llega de la mano los mejores cómicos del momento.