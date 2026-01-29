'Vidas pasadas', la película que te demuestra que llevar una vida normal es algo extraordinario

La dulzura que transmite la imagen, y la fuerza de los diálogos quizás sean dos de las razones por las que Vidas Pasadas consigue removerte por dentro.

Nora y Hae Sung son dos amigos de la infancia con una fuerte conexión, que se separan cuando la familia de Nora emigra a Estados Unidos desde Corea del Sur. Siguen en contacto de manera puntual, aunque sus vidas continúan: ella es dramaturga y se casa con Arthur, un norteamericano; él cursa ingeniería y luego consigue un trabajo en su país, en Corea. Veinte años después de separarse, Hae Sung decide visitar a Nora en Nueva York. Esos días van a ser clave en la vida de todos los protagonistas de esta historia.

Cuando Hae Sung se reencuentra con Nora, los pensamientos y las preguntas le inundan la cabeza. "¿Qué habría pasado si hubiera venido a Nueva York hace doce años? ¿Y si nunca te hubieras ido de Seúl? Si no te hubieras ido así, y hubiéramos crecido juntos... ¿Te habría buscado de todas formas? ¿Habríamos salido? ¿Habríamos roto? ¿Nos habríamos casado? ¿Habríamos tenido hijos? Pensamientos así. Pero lo que he aprendido es que tuviste que irte para ser tú. La razón por la que me gustaste es porque eres tú. Y eres una persona que se va. Pero para él, eres la persona que se queda".

Por supuesto, la incomodidad de Arthur, el marido de Nora, va en aumento con esta inesperada visita. Él está enamorado de ella, pero no está seguro, por lo menos ahora, de que ella sienta lo mismo. "Haces que mi mundo sea mucho más grande y me pregunto si hago lo mismo por ti".

'Vidas pasadas'

Nominada a los Oscar En una entrevista de 2023, la directora de la película, Celine Song, habló sobre una experiencia propia que la inspiró para hacer esta cinta. "Hay un bar en East Village al que fui porque vivía por allí. Estaba sentada con mi novio de la infancia, que llegó de Corea y ahora es amigo mío, y que solo habla coreano, y mi marido estadounidense, que solo habla inglés. Yo estaba intentando traducir lo que decían los dos, que estaban intentando comunicarse, y sentí que algo realmente especial estaba sucediendo. Me estaba convirtiendo en una especie de puente entre estos dos hombres y, en cierto modo, entre estos dos mundos del idioma y la cultura. En ese momento realmente se despertó algo en mí, y luego me hizo sentir que tal vez esto podría ser una película. Así que todo empezó con algo muy real que me sucedió, pero luego, por supuesto, la película surge de una experiencia subjetiva que da vida a toda esta historia". 'Vidas pasadas'

Lo extraordinario de una vida normal Vidas pasadas fue el debut de esta directora coreana-canadiense y supuso todo un éxito. "No es necesario ser una persona extraordinaria para sentirte conectado con esta historia", ha afirmado en alguna entrevista Celine Song, y añade que "la película se trata en gran medida de señalar los momentos extraordinarios en una vida ordinaria, hablar de eso y dejar espacio para sentirlo". Las críticas fueron estupendas. The Hollywood Reporter encontró el secreto para que tanta gente empatizara con los personajes. "Es probable que la película también se refiera a tu propia vida, impulsándote a reflexionar sobre las bifurcaciones en el camino y a considerar cómo un rumbo diferente podría haber alterado tu identidad". Tras ganar el premio a Mejor película del año en los Spirit Awards, obtuvo nominaciones a los Oscar (mejor película, mejor guion original), os Globos de Oro y los BAFTA. 'Vidas pasadas'

Greta Lee, Teo Yoo y John Magaro Los protagonistas de esta historia, Nora, Hae Sung y Arthur, están interpretados por Greta Lee, Teo Yoo y John Magaro, respectivamente. En una entrevista, la actriz Greta Lee confiesa que muchos de sus familiares y amigos se sorprendieron de que aceptara un papel como este y se preguntaron si era capaz siquiera de hablar algo de coreano. Por su parte, el actor Teo Yoo habla inglés con fluidez, además de otros tres idiomas, aunque en la película su personaje Hae Sung no es capaz de comunicarse en inglés.