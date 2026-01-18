Avance semanal de 'Valle Salvaje' del 19 de enero: Braulio levanta sospechas en Alejo

El nuevo personaje que ha llegado a Valle Salvaje ha alterado el clima de la Casa Grande, poniendo a sus habitantes mucho más nerviosos... A la vez, la boda de Adriana y Rafael cada vez está más próxima, dándonos buenas noticias con las que entusiasmarnos. Y Dámaso moverá ficha, atrapando a Victoria como nunca antes.

Capítulo 336 del lunes 19 de enero El nuevo morador de palacio inquieta a Alejo, pero José Luis intenta tranquilizarle. Mientras, en privado, lanza una humillante orden a su esposa: que use todos sus recursos, incluso su cuerpo, para frenar a Dámaso. Pero ¿hasta dónde está dispuesta a llegar Victoria?

Capítulo 337 del martes 20 de enero Bárbara comienza a congeniar con el nuevo huésped de palacio, que visita la Casa Pequeña y se gana a Pedrito. Mientras, Pepa cree haber tomado una decisión sobre su relación con Martín… pero ¿será un punto final o todavía les queda una última oportunidad?

Capítulo 338 del miércoles 21 de enero Tras enterarse de que Pepa ha roto la relación, Amadeo cree adivinar el secreto de Martín. Mientras, Alejo esquiva a Braulio con la complicidad de Bárbara… ¿Se dará cuenta la Salcedo de lo que ocurre? En cuanto al castigo de Luisa, Atanasio llega con nuevas.

Capítulo 339 del jueves 22 de enero El sufrimiento de Alejo por Luisa parece ablandar a José Luis, pero el duque no tendrá tiempo de reaccionar antes de recibir una amenaza inesperada de Dámaso. Mientras, ver a Braulio fuerza a Luisa a recordar un horror que creía enterrado… ¿Cómo reaccionará la criada?