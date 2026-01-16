‘Casa planas’, una década repensando el turismo

En sus orígenes, Casa Planas fue el estudio del fotógrafo Josep Planas, especializado en la producción masiva de las postales que definieron la iconografía de Mallorca y del turismo en general.

Actualmente, su nieta, la artista y gestora cultural Marina Planas, ha transformado este legado en un vibrante centro de investigación y creación. Casa Planas no solo ha preservado un inmenso archivo fotográfico; el espacio se ha convertido en un epicentro de residencias artísticas, exposiciones y talleres, dedicados a la reflexión crítica sobre el turismo y la sociedad.

‘Pequeña guía para meditar con los árboles’ de Fran Simó (Juan David Cortés, 2025) Juan David Cortes Juan David Cortés

Para conmemorar este viaje de diez años, Metrópolis ha visitado Casa Planas en el marco del ‘Congreso sobre Cultura Turística, Arte y Sostenibilidad’, celebrado en octubre de 2025, un encuentro que aspira a repensar el turismo desde una perspectiva plural y generar alternativas al modelo actual.

Un archivo único en el mundo El corazón de Casa Planas es el Archivo Planas. Situado en Palma, es un repositorio de tres millones de imágenes que documentan la historia del turismo en Mallorca desde la década de 1940 hasta la de 1970. El archivo fue creado por el fotógrafo Josep Planas i Montanyà, pionero de la fotografía turística, y alberga postales, negativos, pruebas de impresión y otros materiales que ofrecen una visión única sobre las narrativas que han configurado la idea del turismo internacional en las últimas décadas. Metrópolis se adentra en ese conjunto de memorias, artilugios y objetos de incalculable valor. La misión del archivo es que los artistas e investigadores actuales puedan trabajar con él y ofrecer nuevas propuestas, de ahí la importancia de las célebres residencias artísticas que se llevan a cabo en su sede. Marina Planas enseñando el Archivo Planas (Juan David Cortés, 2025) Juan David Cortes Juan David CortÃ©s Marina Planas, directora de Casa Planas y artista, y Alelí Mirelman, directora de Proyectos, valoran, en este capítulo de Metrópolis, el enorme trabajo realizado junto con su equipo, durante una década, para preservar y proyectar este icónico archivo hacia el futuro. Pensemos que Casa Planas realiza una actividad integradora muy completa, en la que se incluyen: exposiciones temporales (que exploran temas relacionados con la fotografía, el arte y la cultura contemporánea), talleres y cursos, residencias artísticas (para creadores e investigadores que desean desarrollar proyectos en la isla) y conferencias relacionados con cultura y sostenibilidad.

‘El turismo como asunto político y social’ en el marco del congreso COSTA En octubre de 2025, Casa Planas acogió el congreso COSTA, un evento internacional que reunió a investigadores, artistas y profesionales para discutir el impacto del turismo en la cultura y la sostenibilidad. El congreso se centró en cuatro ejes fundamentales: ciencia, arte, turismo y sostenibilidad, y contó con la participación de destacados expertos en diferentes campos: arte, filosofía, antropología, sociología, periodismo, urbanismo… etc. En el marco de este congreso Metrópolis pudo entrevistar a algunos de los ponentes. Lucía Casani, directora general de la Fundación Daniel y Nina Carasso en España, reflexionó sobre la importancia de la interdisciplinariedad, y en concreto sobre la aportación del sector cultural en nuestra época. La Roba de llengües (2025) (Juan David Cortés,2025) Juan David Cortes Juan David CortÃ©s Marco D’Eramo, periodista y ensayista, fue una de las figuras del congreso. Para D’Eramo, el problema es que confundimos el turismo con los turistas. El periodista considera el turismo un asunto muy serio, porque no solo es una industria en sí misma, también impulsa al resto de industrias. “Si frenamos el turismo frenamos a la vez las aerolíneas, los trenes, los coches, las comunicaciones…”, afirmaba. Y en unas potentes declaraciones añadió: “Todos somos turistas. Todos lo hemos sido por lo menos una vez en nuestra vida. Pero lo extraño es que somos turistas que desprecian a los turistas. (…) El problema es que el turismo es un fenómeno político y es un derecho que surgió de la lucha de clases”.

Proyectos artísticos fruto de las residencias Además de las reflexiones, este capítulo selecciona un conjunto de trabajos artísticos, fruto de las últimas residencias artísticas realizadas en Casa Planas. Wunderkammer (2025) de Emanuel Alzamora investiga el concepto de gabinete de curiosidades de Athanasius Kircher. Este jesuita alemán utilizó la imagen para deslumbrar y conectar con lo fantástico y anticipó la tecnología visual que hoy usa el turismo. Cartografía de la memoria colectiva (2025) de Tina Codina y Taller d’Art Esment habla de memoria, archivo y visibilidad desde una perspectiva inclusiva. El arte como espacio de mediación en el que los participantes se convierten en archiveros y performers. Casa Planas en Es Baluard (Juan David Cortés,2025) Juan David Cortes Juan David CortÃ©s En Entre islas/paisajes de explotación (2025) Juan Alfonso Zapata indaga en las relaciones entre el desarrollo de la industria turística en las Islas Baleares y el Caribe. TodoSeVendeTodo (2025) de Juanmi Bauzà, artista de la escena balear, usa la ironía y el humor para denunciar el capitalismo voraz en el contexto turístico. Ina Kwon valora en La Roba de llengües (2025) un tejido elaborado con la técnica ikat, y la Llata, el tejido de hojas de palma. Son dos artesanías tradicionales mallorquinas portadoras de identidad cultural que han cambiado profundamente a raíz del turismo.

‘Insular’: un homenaje a Albert García-Alzórriz Entre las obras artísticas seleccionadas destaca Insular (2021) de Albert García-Alzórriz (1992-2023), un proyecto que explora la condición geográfica y antropológica de Mallorca como una isla de islas, a través de impactantes rodajes cinematográficos en centros de gestión de recursos. Un firme compromiso con los retos ecológicos y sociales. Metrópolis subraya el trabajo de este joven creador, portador de una poética audiovisual propia y de un enorme talento, que falleció súbitamente. Insular (Albert García-Alzórriz, 2021)