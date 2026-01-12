El terrorífico eslogan de 'Alien, el octavo pasajero' y otras curiosidades: ¿Quién estaba dentro de monstruo?

Obra maestra absoluta del terror espacial y una de las mejores películas de terror de la historia del cine, presentando a una heroína para la posteridad como es la Ellen Ripley de Sigourney Weaver y creando a todo un icono del género. Totalmente imprescindible", dice Fotogramas. Y son muchos los expertos que remarcan el talento del director al mezclar "los patrones del género con los del cine de terror, Ridley Scott firmaba una cinta fascinante, intensa, oscura, un prodigio de la narración, del diseño de producción y de la música que lleva treinta y cinco años huyendo sin despeinarse a ese paso del tiempo que tan mal ha sentado a otras propuestas muchísimo más recientes", dice Sergio Benítez, de Spinof.

Ridley Scott siempre habla de las tres películas que más le habían influido antes de rodar Alien. "Son La guerra de las galaxias y 2001: Una odisea del espacio, por cómo lograron representar el espacio exterior, y, por supuesto, La matanza de Texas por su especial tratamiento del horror". Tres títulos icónicos que, como Alien, han envejecido con elegancia.

Alien, el octavo pasajero En 2122, la nave espacial comercial Nostromo regresa a casa cuando recibe una llamada de socorro de una luna lejana. Los siete miembros de la tripulación debe investigar y tras un aterrizaje forzoso en un pequeño planetoide exploran el terreno. El ordenador de la nave, 'Madre', descifra el resto del mensaje y resulta que se trata de una advertencia y no de una petición de ayuda. La expectación era enorme antes del estreno y ayudó mucho el eslogan que se utilizó. "In space, no one can hear you scream" ("En el espacio, nadie puede oírte gritar"). Sigourney Weaver

Sigourney Weaver, la inesperada Ripley Para Ripley, el papel protagonista, Ridley Scott pensó en dos actrices a la vez: Meryl Streep y Sigourney Weaver, que habían sido compañeras de universidad en Yale. Streep tuvo que rechazar el trabajo porque estaba destrozada por la muerte de muerte de su pareja, John Cazale. Completan el reparto protagonista Tom Skerritt, que interpreta a Dallas (se dice que Harrison Ford rechazó el papel); John Hurt, que interpreta a Kane; y Veronica Cartwright, que es Lambert. Además, Iam Holm, Harry Dean Staton y Eddie Powel. Sigourney Weaver no era una actriz conocida. Había debutado dos años antes con un pequeño papel en Annie Hall, de Woody Allen. Pero Scott tenía claro que para el cine de ciencia ficción y el terror funciona muy bien contar con actores poco conocidos y acertó. La actriz siempre se ha mostrado en contra de las armas y durante la lectura del guion llegó a esta incómoda con la gran cantidad de armas que hay en la película. Lo que le gustó era poder interpretar a una mujer que no lleva ropa ceñida y un exceso de maquillaje. "No tenía sentido maquillarme para este personaje, y Scott respetó mi decisión. Ripley es un gran personaje femenino, y hoy es alguien con el que mucha gente puede identificarse". Sigourney Weaver

Los moretones de Sigourney Weaver Ripley es un personaje escrito para un hombre, pero al terminar en manos de Sigourney Weaver los guionistas vieron que apenas había que hacer cambios. Fue un rodaje complicado, pero todos eran conscientes de que había que estar perfectos. "La caja del gato y el arma pesaban unos 23 kilos cada uno. Así que intentar correr con CO2, que absorbe todo el oxígeno, por un pasillo tras pasillo, día tras día, fue simplemente agotador. Y tenía moretones por todo el cuerpo". La actriz ha contado que se improvisó mucho, tanto con los diálogos como con las escenas, ya que el guion era muy básico. Básico, pero atractivo para ella. "Lo que más me pareció interesante de Ripley es que se trataba de una mujer que vivía su vida al pie de la letra y creía que las reglas existían por una razón. Pero cuando aparece el Alien, no hay nada en el libro que le sirva de guía y tiene que reaccionar solo por instinto, y eso es muy difícil para ella", decía en una entrevista con Strange Shapes. Sigourney Weaver, Tom Skerritt y Yaphet Kotto

Otras curiosidades de Alien, el octavo pasajero En el borrador de la película figuraba como título Bestia estelar, pero a Dan O'Bannon, uno de los guionistas, no le gustaba nada. Tras repasar el guion se dio cuenta de que la palabra más repetida era alie (alienígena, en español) y enseguida supo que ese sería el titulo. Alien sirve como sustantivo y adjetivo, y sorprendentemente, nunca antes se había usado como título de película. Ridley Scott rodó y gastó con soltura, ya que Twentieth Century Fox duplicó el presupuesto de 4,2 millones de dólares a 8,4 millones de dólares. En un principio quiso animatronics (muñecos dirigidos a distancia) para las escenas con el alienígena, pero tras varias pruebas tuvo que cambiar de idea y recurrir a lo que al principio no queria: que se notara demasiado que el monstruo era una persona 'disfrazada'. Pero sus temores se disiparon cuando conoció a Bolaji Badejo, un artista nigeriano que llamó la atención de uno de los directores de casting mientras estaba en un bar del Soho: era muy delgado, con los brazos muy delgados, las piernas muy largas y una estatura de 2,8 metros de altura. "Era un tipo tan extraño que me pareció perfecto para una criatura como Alien, más parecido a un insecto que a un humano", contó años más tarde. Badejo recibió clases de Tai Chi y mimo para aprender a hacer movimientos muy lentos, pero con precisión. El rodaje fue agotador, por las largas sesiones de caracterización y la dificultad para descansar: al llevar una cola tan larga no podía sentarse y tuvieron que hacer un columpio en el que poder estar entre toma y toma. Alien

La saga Alien Alien, el octavo pasajero (1979) Aliens: El regres' (1986) Alien ' (1992) Alien: Resurrecció' (1997) AVP: Alien Vs. Predato' (2004) Alien vs. Predator: Requie' (2007) Prometheu' (2012) Alien: Covenan' (2017) Alien: Romulu' (2024) Alien: Eart' (serie de televisión) (2025)