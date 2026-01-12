Juanma Bajo Ulloa estrena 'El mal', un inquietante thriller sobre la parte oscura del ser humano

Las actrices Belén Fabra y Natalia Tena han visitado Las mañanas de RNE para hablar sobre El mal, la nueva película dirigida y escrita por Juanma Bajo Ulloa que se podrá ver en los cines a partir de este viernes, 16 de enero.

El filme propone un viaje perturbador por los límites morales, el poder y la oscuridad que se esconde en cada persona, a través de una historia repleta de suspense psicológico que llega directamente al espectador.

"Nosotros somos el bien y los malos son los otros" La película plantea una de sus grandes preguntas desde el primer momento: ¿Somos relamente tan buenos como creemos? Durante la entrevista, el director y las actrices han insistido en que el largometraje no habla de monstruos externos, sino de una oscuridad que está mucho más cerca de lo que parece. "El mal no es que triunfe, es que el mal está ahí", ha afirmado el director cinematográfico. Además, ha añadido que "siempre pensamos que nosotros somos el bien y los malos son los otros, pero mirarse al espejo y ver la parte oscura no nos gusta". La película invita precisamente a ese ejercicio incómodo: dejar de señalar fuera y empezar a mirarse a uno mismo.

¿Cuál es el precio del éxito? La actriz Belén Fabra encarna a una mujer, Elvira Nous, que enfrenta a una tentación clásica: vender su alma para conseguir aquello desea. El mal está inspirado en el mito de Fausto para reflexionar sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor, reconocimiento o dinero. 01.14 min Tráiler de 'El mal', de Juanma Bajo Ulloa "¿Somos capaces de vender nuestra alma al diablo para obtener lo que queremos? Luego lo justificamos: lo hice porque no había más remedio, porque todos lo hacían o porque me lo merecía", ha apuntado Ulloa. Elvira, quer comienza como alguien con quien el espectador puede empatizar, acaba deslizándose hacia la oscuridad en un clara transformación.

Personajes femeninos complejos Tanto Fabra como Tena destacaron la escritura de Juanma Bajo Ulloa, que vuelve a apostar por personajes femeninos llenos de contradicciones, fuerza y aristas. "Juanma escribe mujeres muy complejas. Son dos regalazos como actrices", señalan. Elvira y el personaje de Natalia representan dos formas opuestas de enfrentarse a la oscuridad: una la acepta y fluye con ella; la otra duda, se justifica y acaba perdiéndose en el proceso.