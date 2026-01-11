Avance semanal de 'La Promesa' del 12 al 16 de enero: El diagnóstico sobre la salud mental de Ángela

Carlo ha descubierto toda la verdad y no porque María Fernández se lo haya confesado… Pía sí que ha terminado admitiendo al lacayo el embarazo de la doncella. La pregunta es: ¿qué hará a partir de ahora el muchacho? ¿Hablará de una vez por todas con María?

Lorenzo continúa en su línea. Sin que nadie de la familia Luján lo esperara, ha llamado a un psiquiatra y la sorpresa es… ¡que es para Ángela! ¿Qué hará Leocadia cuando lo descubra? Si quieres saber lo que va a pasar del 12 al 16 de enero aquí te dejamos el avance de los episodios 752 al 756.

Avance del capítulo 752 del lunes 12 de enero Ángela lo tiene claro: prefiere el manicomio antes que casarse con Lorenzo. Curro pide a Martina que explique a Ángela que ese lugar es un infierno. Pía inventa una excusa para cubrir a Carlo, que ha desaparecido. Sin embargo, revela a María Fernández que el muchacho ha huido porque ha descubierto que espera un niño suyo... Incapaz de pensar en otra cosa que no sea el beso de Cristóbal, Teresa no consigue poner orden entre el servicio. La ama de llaves esquiva al mayordomo usando a Petra como excusa. ¿Por cuánto tiempo? Prudencio cuenta a Petra su dura historia y el motivo por el cual intentó acabar con su vida. Manuel se acerca a Leocadia de buenas, pero el heredero termina advirtiéndole que no la teme a ella ni a don Lisandro. Martina se niega a confesar a Jacobo quién la besó. Su prometido lo interpreta como una mala señal. ¿Acabará descubriendo la verdad? Lorenzo aparece para dinamitar la primera sesión de Ángela con el psiquiatra. La Promesa: La advertencia de Manuel a Leocadia

Avance del capítulo 753 del martes 13 de enero Pía confiesa a María Fernández que Carlo ha huido al enterarse de que está embarazada y la muchacha paga su enfado con Vera. María, finalmente, se disculpa con su amiga y le pregunta por Lope, quien no escribe muchas cartas... Ángela tiene su primera sesión con el psiquiatra, que no va del todo bien. Intenta detener esas sesiones, pero Leocadia le hace ver que no puede librarse de ellas. Samuel ha intentado evitarlo, pero acaba anunciando ante los afectados el cierre del refugio. Manuel pone a su equipo sobre aviso: tienen que ser más cautelosos que nunca porque Leocadia va a intentar ir a por ellos. ¡Tienen que estar atentos! Candela y Simona traman una misteriosa salida. ¿Con qué intenciones? Martina, por su parte, sigue negándose a revelar a Jacobo la identidad del hombre con el que se besó. Curro se asusta ante la determinación de Ángela: ¿va a hacerse pasar por loca? La Promesa: Samuel anuncia el cierre del refugio

Avance del capítulo 754 del miércoles 14 de enero Jacobo pide ayuda a su amigo Adriano para descubrir quién es el culpable del beso. Si él supiera… Las cocineras se inventan una excusa ante Teresa para poder ausentarse. ¿Qué traman? Segunda visita del psiquiatra: Ángela intenta hacer ver al doctor las malas intenciones de Lorenzo. Curro acude a la habitación de su amada para interesarse por ella, pero Leocadia se lo impide. Samuel acaba derrumbándose ante Petra por el cierre del refugio y ella le anima a no rendirse. ¿Conseguirán impedir el cierre? Teresa confiesa a Petra su gran secreto: su beso con Cristóbal y lo que significó para ella. Las empresas retiran su interés por la licencia del motor. Manuel cree que es por culpa de Leocadia y llama a don Luis con la intención de romper su acuerdo. La Promesa: Teresa confiesa a Petra su gran secreto

Avance del capítulo 755 del jueves 15 de enero Toño impide que Manuel rompa el trato con don Luis, evitando que tome decisiones en caliente. Curro asegura a Lorenzo que no importa que consiga meter a Ángela en un manicomio, porque él la rescatará y se fugarán. Toño descubre que Candela y Simona pretenden visitar al tío de Enora, pero esta consigue detenerlas a tiempo. Petra informa a Samuel que ella se va a hacer cargo del refugio con la ayuda de Prudencio. ¡Conseguirán salvar el lugar! Teresa confiesa a Cristóbal que el beso no la molestó... María no se alegra del regreso de Carlo, pues volvió solo porque Pía y Samuel lo trajeron de la oreja. El muchacho le dice a María que tienen que hablar. ¿Se sincerarán de una vez por todas? Adriano, con todo el dolor de su corazón, anima a Jacobo a perdonar y a luchar por Martina. El psiquiatra se dispone a dar un diagnóstico sobre la salud mental de Ángela. ¿Tendrá que ir al manicomio? La Promesa: La conversación pendiente de María y Carlo