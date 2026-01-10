Un libro escrito en la cárcel y una película tan real que parece un documental: así es 'Tierra de rastrojos'

Tierra de rastrojos no es una película convencional, ni en la forma ni en el contenido. Tampoco en lo relacionado con los personajes. Hablamos de una cinta que quiso ser un fiel reflejo de la vida dura y sacrificada de un grupo de jornaleros que trabajan en el campo y del momento en el que se movilizan para defender sus derechos. Antonio Gonzalo se basó en la novela de Antonio García Cano, ambientada en la Andalucía rural de la década de 1930, justo en los años anteriores a la Guerra Civil.

La historia de la novela Antonio García Cano era militante del Partido Comunista durante el franquismo y estuvo encarcelado de 1969 a 1974. En esos cinco años escribió la novela, que se ambienta en el tiempo previo al Golpe de Estado de 1936. La crítica destaca la fidelidad al lenguaje andaluz y el fiel reflejo de la vida en el campo. El libro se publicó en 1975, tras la muerte de Franco, y se reeditó un año después. A Antonio Gonzalo le entusiasmó y decidió llevarla al cine. Fue su primera película.

El libro a la película El director riojano escribió el guion junto a Ana Galván, manteniendo el espíritu del libro y centra su historia es una joven pareja, Juan Antonio y Josefina, dos campesinos que siegan a mano, a pesar del avanzado estado de gestación de ella, las tierras que no les pertenecen. La casa, la ropa y todo lo que les rodea es humilde, pero fruto de su esfuerzo y dolor. Un dolor que aumenta cuando, por ejemplo, el señorito les sube la renta. Pero nada duele tanto como ver que cómo el terrateniente se queda con lo que la tierra produce y ellos recogen. Su forma de vivir es, al menos, precaria y anclada en el pasado, y todo se debe a su falta de información y aislamiento. Pero ahora se avecinan nuevos tiempos, y las máquinas empiezan a sustituir a las personas. Esos nuevos aires traen también ganas de cambiar las cosas, pero no todos los campesinos piensan igual y se dividen por la brecha generacional: unos tienen ganas de pelear por sus derechos e ir a la huelga soñando con un partido político que se define 'del pueblo' y otros han perdido la esperanza y viven resignados porque creen que nadie piensa en ellos. "Al pueblo no le defiende nadie", dice uno de ellos. María José Alfonso y Antonio Hinojosa

El significado del título El colectivo de campesinos tiene puestas las esperanzas en la victoria electoral del Frente Popular hasta que llegan las noticias del golpe. Es entonces cuando los caciques, apoyados por el ejército y la Falange, se lanzan a la caza de los rojos que se habían distinguido en las luchas en una tierra de rastrojos, los restos que cubren la tierra después de que el amo se haya llevado lo que ellos cogieron en la siega. Los caciques queman las casas de los rojos y los fusilan en la puerta del cementerio. Pero se ceban especialmente con las mujeres, a las que cortan el pelo al cero y hacen beber aceite de ricino pasearlas por el pueblo mientras "se cagan las patas abajo". Fotograma de 'Tierra de rastrojos'

Basada en hechos reales La historia recoge hechos y en personajes reales. Se rodó en 1979 y contó con la participación de los propios vecinos de Fuentes de Andalucía, La lantejuela y La Campana. Los personajes protagonistas los interpretan María Luisa San José es Josefina, Joaquín Hinojosa es Juan Antonio, María Asquerino es la madre, Luis Politi es el padre y Santiago Ramos es Relente. Completan el reparto, en el que destacan, entre otros, Walter Vidarte, Manuel Gerena, Francisco Casares, Emilio Fornet, Ricardo Palacios, Juan Carlos Sánchez, José María Lacoma, Roberto Quintana, Mari-Neu Grau, Mari Angeles Acevedo, Mariana Cordero, Concha Tavora, Pepa Cabello, José Sánchez, Miguel Muñoz y Juan Egea.