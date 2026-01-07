David Uclés, tras ganar el Premio Nadal de Novela 2026: "Estoy viviendo un sueño"

"Viviendo un sueño". Así es como se siente David Uclés tras proclamarse ganador del Premio Nadal 2026 por su novela La ciudad de las luces muertas. No en vano, el escritor ubetense se ha presentado al galardón "ocho o nueve" veces, incluso con su anterior obra, La península de las casas vacías (Siruela), uno de los grandes fenómenos editoriales de los últimos años en España.

La historia de La ciudad de las luces muertas, que llegará a las librerías el 4 de febrero de la mano de la editorial Destino, comienza con un apagón en Barcelona provocado "de manera muy inocente" por Carmen Laforet, la primera ganadora del Nadal en 1945. Tal como ha subrayado el propio David Uclés en Las mañanas de RNE, el libro rinde homenaje a los escritores y artistas nacidos en Barcelona o que han hecho de ella su ciudad.

"Cuando se va la luz, lo que ocurre es que todas las Barcelonas arquitectónicas que han existido, las murallas romanas que ya no están, los edificios de la Expo que quitaron, la Sagrada Familia terminada, se mezclan todos los tiempos y aparecen todas esas Barcelonas físicas, pero también las Barcelonas espirituales. Es decir, todas las épocas se mezclan en una noche de los tiempos, con lo cual serán estos intelectuales, estos escritores de tiempo muy distinto, los que intentarán arrimar el hombro para averiguar por qué se ha ido la luz y, sobre todo, intentar que vuelva, porque la ciudad está sumida en una oscuridad asfixiante", ha explicado el autor.

El corazón de Mario Vargas Llosa Lo que el libro propone, en definitiva, es una aventura onírica enmarcada en el realismo mágico en la que grandes personajes del mundo de la cultura como Carlos Ruiz Zafón, Joan Miró, Freddie Mercury o Gaudí se "inventan un montón de astucias diferentes para intentar que brille un poquito más la ciudad", como por ejemplo convencer a Mario Vargas Llosa de que no se opere el corazón. "El boom [latinoamericano] empezó aquí. Entonces, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez lo visitan en el hospital y le dicen: Mira Mario, no hace falta que te operes, tu corazón funciona perfectamente. Mario dice: bueno, sí funciona, pero quiero que me lo pongan en el lado derecho del pecho, no en el izquierdo", cuenta entre risas. David Uclés, sobre 'La península de las casas vacías": "Honrar a todas las víctimas de la Guerra Civil es el espíritu del libro"