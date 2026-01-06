Queen Latifah afronta la enfermedad de Huntington con optimismo en 'Las últimas vacaciones'

Georgia Byrd (Dana Elaine Owens, la cantante de rap más conocida como Queen Latifah) trabaja como dependienta en una tienda de Nueva Orleans. Su sueño, en realidad es cocinar de forma profesional. Un día cualquiera, mientras coquetea con un compañero de trabajo (el rapero LL Cool J da vida a Sean Williams), se da un golpe.

Lo que podría parecer un percance sin incidentes la ayuda a descubrir que tiene un trastorno neurológico bastante extraño llamado enfermedad de Huntington. Pese al diagnóstico, su seguro no puede hacer frente a una operación tan costosa. Decide, por tanto, dar un vuelco a su hasta ahora tranquila vida y opta por aprovechar sus pocas semanas de vida yéndose de vacaciones.

El lugar escogido es Karlovy Vary, a tres horas de Praga (República Checa), y conocido en el siglo XIX por sus aguas termales. Allí decide hospedarse en el lujoso Grandhotel Pupp, donde prueba a hacer distintos deportes y las deliciosas comidas preparadas por el famoso chef Didier (Gérard Depardieu). En su estancia allí se gana la confianza de buena parte del personal del hotel, aunque hay quienes desconfían de ella; también algunos huéspedes, entre los que se encuentra el que fuera su jefe Matthew Kragen (Timothy Hutton).

La desconfianza de Matthew le lleva a sobornar a una de las empleadas del hotel, Gunther (Susan Kellermann), y es quien descubre una carta de Georgia en la que cuenta cómo se debe actuar después de su muerte. La mujer, emocionada por el hallazgo, la anima a volver a Nueva Orleans con los suyos antes de que se arrepienta. De camino al aeropuerto Georgia se topa con una gran nevada que la impide acceder, sin saber que alguien de su pasado está dispuesto a confesarle sus sentimientos.

Un reboot con nombre de mujer Las últimas vacaciones fue dirigida por Wayne Wang y escrita por los guionistas Jeffrey Price y Peter S. Seaman. Estos últimos eran seguidores de los estudios cinematográficos Ealing, quienes desarrollaron la cinta original de la década de 1950, protagonizada por Alec Guinness. Su idea quedó en un cajón hasta que el agente de Queen Latifah leyó su propuesta, y les contactó para proponerles un reboot con una mujer al frente. La rapera Queen Latifah en su papel de Georgia en 'Las últimas vacaciones'. RTVE El reparto está compuesto por el ganador del Oscar Timothy Hutton y dos nominados a la misma estatuilla, como la actriz protagonista Queen Latifah y el francés Gérard Depardieu. De hecho, todos los platos que aparecen en la película fueron preparados por Food Network, un canal de televisión que desplazó a parte de su equipo durante la grabación. Además, le enseñaron a Latifah algunas técnicas básicas de cocina para que pareciera una profesional mientras cocinaba. Entre otras curiosidades, el mencionado Grandhotel Pupp también apareció en la película de James Bond Casino Royale, donde se hizo pasar por el Hotel Splendide de Montenegro.